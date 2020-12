Max Lord, corruptor de sueños y villano ‘trumpista’ de Wonder Woman 1984, tiene el rostro del actor más polifacético y solicitado del momento. Hablamos con Pedro Pascal sobre superhéroes, nostalgia ochentera y su amor por España

¿Eras de esos niños que leía cómics y se ponía el delantal como capa para jugar a los superhéroes?

[Ríe] Me solía disfrazar con mi hermana. Ella era la Mujer Maravilla y yo Spider-Man. También recuerdo con claridad el día que fui al cine con toda mi familia para ver Superman. Pero ya. En realidad, lo que pasó con Wonder Woman fue que Charles Roven y Patty Jenkins, con quien hice en su día un piloto para una serie que no salió adelante, me ofrecieron el papel. Y, sinceramente, aunque se hubiera tratado de un personaje con cinco líneas, lo habría hecho. Es uno de esos momentos que sueñas que pasen, y pasó.

En los cómics, ha habido diferentes versiones de Maxwell Lord, aunque todas han sido una pesadilla para Diana. ¿A qué Lord veremos en la película?

Yo no conocía al personaje antes de involucrarme en el proyecto, pero sé que en los cómics han aparecido dos versiones: se presentó en los 80, y después volvió con diferentes capacidades. El Maxwell de esta película, aunque tiene elementos de todos los Max Lord de las viñetas, es una creación original y única. Es un showman, un hombre de negocios que refleja la codicia y ese sueño americano que explotó en los 80. Era la época en la que el capitalismo alcanzó su cenit, no había límites. “Consigue lo que quieras, como sea”. Era la cultura del éxito, de la búsqueda de tu mejor versión, del dinero, y nuestro Max Lord es un símbolo de esa mentalidad que sigue imperando a día de hoy.

Pedro Pascal en 'Wonder Woman 1984' Warner

Suena muy Donald Trump, a quien tu personaje se parece.

La comparación es inevitable porque el Donald Trump de los 80 representaba eso mismo de lo que hablamos y físicamente nos hemos inspirado en él, así como en otros, pero también es cierto que ahora uno no puede pasar un día sin escuchar el nombre de Trump. Creativamente hablando, yo no investigué ni estudié nada de Trump; primero, porque no lo habría podido aguantar; y segundo, porque ni Max ni los 80 son él. Él no es el dueño de esa época, de esa mentalidad: hay muchos más.

Naciste en 1975, ¿qué recuerdas de los años 80?

Todo. Creo que me acuerdo más de los 80 que de cualquier otra época. En nuestra casa teníamos MTV, HBO. Íbamos al cine, a conciertos. Consumimos mucha cultura de los 80. Mi película favorita era Poltergeist. Mi padre nos llevaba a las salas aunque fueran pelis de terror no aptas para niños. También me acuerdo de las bandas sonoras de las películas, la de Flashdance. Recuerdo ir a ver con mi familia Breakin’, y después tratar de aprender breakdance y hip-hop. Wonder Woman 1984 estimula mi nostalgia, me recuerda a las pelis de aquel entonces. Fui una víctima total de la cultura popular, los 80 me definieron en muchos sentidos. Quería ser Henry Thomas en E.T. y vivir esas historias.

'Wonder Woman 1984' Warner

Y has vivido Juego de tronos, Narcos, The Mandalorian, Wonder Woman 1984... ¿Qué tal se te da lidiar con el éxito?

El éxito me llegó tarde. Hubo un momento en el que hacía papeles episódicos en series de TV y solo quería pagar el alquiler. Estaba dispuesto a lo que fuera, incluso a cambiarme de nombre si los directores de casting no podían pronunciarlo. Ahora es todo bonito, casi demasiado bonito para ser verdad. Pero nada es para siempre y todo lo que sube también baja. Hay que seguir trabajando.

¿Está Hollywood quitándose los prejuicios respecto a los latinos y dándoles su lugar en la industria?

Si no lo hace Hollywood, lo debe hacer Latinoamérica, que es lo está pasando con México o España creando contenido original, en español, que nos representa a todas las diferentes culturas latinas. Hollywood puede dominar la cultura popular, pero si no nos hace caso, si sigue metiéndonos en el mismo saco sin entender nuestra diversidad, nosotros crearemos contenido de calidad.

Viviste en Madrid durante un tiempo en tu juventud y creo que no querías irte.

Sí, amo España. Justo con Wonder Woman 1984 estuvimos rodando en Almería y en Fuerteventura. Mi abuelo era vasco y mi abuela mallorquina, y viví en Madrid hace años. Mi familia es chilena y tenía 9 meses cuando nos fuimos del país. Pasamos por Dinamarca y luego fuimos a EE UU. Texas, California, Nueva York... Nos movimos mucho. Y luego mis padres se volvieron a Chile. Te lo cuento para que te hagas una idea de todo lo que me he mudado. Recuerdo llegar a España por primera vez hace 20 años y sentirme en casa. Era raro, después de haber estado en tantos sitios, me sentí muy en casa y muy cómodo en mi piel. Por eso me quería quedar. No tenía el dinero para hacerlo en ese momento, pero siempre he pensado en irme a vivir a España.

¿Eso significa que, si Almodóvar te ofrece un papel, haces las maletas y lo dejas todo?

Por supuesto. Es uno de mis héroes como director. Aún recuerdo lo que me impactó Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Wonder Woman 1984se estrena el 18 de diciembre.