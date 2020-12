Robert Rodriguez llegó a ‘The Mandalorian’ como reemplazo de última hora para otro director

The Mandalorian no deja de superarse capítulo a capítulo, y en lo relativo a La tragedia (quinta entrega de la nueva temporada que vio la luz este viernes en Disney+) esto ha sido especialmente apabullante. El último episodio consiste en una larga secuencia de acción con giro dramático de última hora y el regreso de un personaje muy querido por los fans (en cuyos orígenes buceamos hace poco). Hay que agradecerle toda la diversión dispensada a su director, que no es otro que Robert Rodriguez, y sorprenderse llegados a este momento de que el cineasta mexicano no fuera la primera opción del showrunnerJon Favreau para hacerse cargo de La tragedia. De hecho, fue un reemplazo de última hora.

Rodriguez, responsable de películas como Spy Kids, Abierto hasta el amanecer o Sin City (en breve estrena con Netflix Superniños), llegó a Star Wars de rebote, una vez el director inicialmente pensado por Favreau para encargarse de este capítulo abandonó la producción. Así lo revelaba Rodriguez durante una entrevista en GamesRadar, donde también compartía su entusiasmo por trabajar en la mítica saga. “Soy amigo de Jon Favreau y necesitaba un reemplazo de última hora para dirigir. Así que dije ‘¡claro, iré a jugar al universo de Star Wars!’. Menudo sueño, cumplió todas mis expectativas”.

El director no ha revelado la identidad de la persona a la que sustituyó, pero a tenor de los rumores que circundaron la segunda temporada de The Mandalorian durante su desarrollo podría haberse tratado de James Mangold (que originalmente llegó a estar vinculado a una película sobre Boba Fett) o incluso Rian Johnson, el controvertido director de Los últimos Jedi. Lo importante, sin embargo, es que fue Rodriguez quien se puso finalmente tras las cámaras e hizo un trabajo excelente, entregando posiblemente el episodio más espectacular de The Mandalorian hasta la fecha. Y eso que veníamos de la reaparición de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en La Jedi.

“Fue tan divertido, no puedes imaginar lo que es caminar por un set que te recuerda a los escenarios clásicos de El imperio contraataca. Y pasa justo después de esa era, después de El retorno del Jedi. Así que es como caminar por tu infancia”, contaba Rodriguez. El director tiene previsto estrenarSuperniños, ambientada en el mismo mundo de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, el próximo 1 de enero de 2021.