Aunque películas tan violentas como Machete o Sin City den cuenta de lo contrario, Robert Rodriguez nunca le ha hecho ascos al cine infantil. De hecho, el realizador mexicano consiguió uno de los grandes éxitos de su carrera a partir de la saga de Spy Kids, y su preocupación por diseñar entretenimientos familiares llegó al punto de inspirarse en unos personajes creados por sus hijos para sacar adelante Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 2005.

El responsable de Alita: Ángel de combate es consciente de que, en los tiempos que corren, el mundo necesita más entretenimientos de este tipo que nunca. “Un montón de familias han pasado mucho tiempo juntas, y he estado recibiendo llamadas de toda clase de estudios”, contaba para Entertainment Weekly:“‘haz un reboot de Spy Kids’, ‘haz un reboot de Sharkboy’. Por supuesto que lo quieren”. Y así es como ha llegado a We Can Be Heroes, film de Netflix que en España se titulará Superniños.

La película tiene al frente a Pedro Pascal (muy ocupado en la actualidad con The Mandalorian y aquella chifladísima película de Nicolas Cage), Priyanka Chopra, Christian Slater y Boyd Holbrook, quien ya colaborara con Pascal en Narcos. La mayor parte de estos interpretan a los superhéroes conocidos como Heroics, pero no los auténticos protagonistas: una vez son secuestrados por alienígenas, este rol debe ser recogido por sus hijos mientras aprenden a controlar sus poderes y a trabajar en equipo. Sí, al más puro estilo Spy Kids.

Las primeras imágenes de Superniños, que tiene fijado su estreno en Netflix para el próximo 1 de enero de 2021, ya han sido reveladas y puedes verlas bajo estas líneas. Como contábamos, lo nuevo de Rodriguez tenderá puentes muy claros con el universo de Sharkboy y Lavagirl, aunque a la pregunta de si Superniños debería ser considerada una secuela espiritual del film de 2005, el director se limita a responder “podría ser”.

Boyd Holbrook

Priyanka Chopra