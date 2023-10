¿Quién es Si Spencer, el escritor al que está dedicado el primer capítulo de 'Cadáveres'?

Cadáveres se ha convertido en una de las revelaciones de octubre en Netflix. La serie de ciencia ficción con elementos de suspense se ha convertido en uno de los contenidos más consumidos de la plataforma de streaming tanto en España como en todo el mundo, y sus ocho episodios ya suman más de 5 millones de visualizaciones. Quienes ya los hayan visto habrán observado que en el primero de ellos aparece una dedicatoria a un tal Si Spencer, y aunque a muchos no les suene, es uno de los principales artífices de que la historia se haya producido.

Y es que la serie protagonizada por Stephen Graham, entre otros, es una adaptación de un cómic de Si Spencer. Aunque muchos piensen que las historietas que se adaptan son solo las de superhéroes, como las de un Alan Moore (Watchmen, V de Vendetta) que no cobrará derechos de autor, lo cierto es que el universo del tebeo es muy extenso y diverso, y en él hay auténticas historias tan apasionantes como la de Cadáveres.

Si Spencer, autor de DC Comics

Si Spencer fue un autor de cómics británico nacido en Sheffield en 1961, aunque su carrera comenzó a despegar en la década de los 80 y los 90, durante las que trabajó en medios gráficos como Crisis, Revolver o Deadline. Además, también fue el artífice de la serie Juez Dredd junto al español Carlos Ezquerra, que tuvo numerosas adaptaciones en el cine.

Pero la mayoría de sus trabajos más conocidos llegaron de la mano de DC Comics en la línea Vertigo, como por ejemplo Los libros de la magia, Hellblazer, The Vinyl Underground o la propia Cadáveres. Además, también fue guionista de varias seres de televisión en capítulos esporádicos, como en EastEnders, The Bill o Torchwood, el spin-off de Doctor Who. Si Spencer murió en febrero de 2021 a los 59 años a causa de un fallo cardíaco.

Si Spencer habló con el guionista de la serie 'Cadáveres'

El escritor británico publicó Cadáveres en formato cómic entre julio de 2014 y febrero de 2015, y no fue hasta unos pocos meses antes de su fallecimiento que se confirmó la producción de la serie. Las historietas han sido adaptadas al formato por Paul Tomalin, que ya trabajó de manera muy breve con el escritor en Torchwood.

El guionista de la serie de Netflix lo comenta con RadioTimes: "Escribí el piloto y Si Spencer falleció poco después de que Netflix diese la luz verde al guion, así que me robaron la oportunidad de hablar más con él". Pero eso no fue un impedimento para Tomalin a la hora de adaptar la novela gráfica: "Busqué por todo Internet entrevistas que había hecho sobre Cadáveres, y así poder conocerlo un poco mejor a través de la búsqueda de cosas que había dicho y las semillas que dejó mediante referencias".

