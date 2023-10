Mike Flanagan revela el reparto al completo de 'The Life of Chuck', su nueva adaptación de Stephen King

No hace ni un par de semanas desde el estreno de la serie La caída de la casa Usher, convertida en uno de los grandes éxitos actuales en Netflix, y su creador, Mike Flanagan, ya está compartiendo nuevos detalles sobre el nuevo proyecto que tiene entre manos.

Y no es para menos. El norteamericano se sitúa tras la adaptación de The Life of Chuck (La vida de Chuck), el relato de Stephen King que forma parte de la tetralogía La sangre manda, conformada también por los textos El teléfono del señor Harrigan, adaptada con anterioridad en Netflix, Si sangra y La rata.

"Ha pasado mucho tiempo desde que hice una película completamente independiente y no sería posible sin los esfuerzos hercúleos de nuestro productor, Trevor Macy, quien ha querido que esta película exista, junto con nuestros socios de QWGmire", señalaba Flanagan a través de sus redes sociales.

Recordemos que los primeros trabajos cinematográficos de Flanagan fueron Absentia (2011), Oculus: El espejo del mal (2013), Hush (Silencio) (2016), Somnia: Dentro de tus sueños (2016) y Ouija: El origen del mal (2016). Muchas de ellas de la mano de Blumhouse.

"Somos una película totalmente independiente en producción bajo nuestro acuerdo interino SAG-AFTRA. SAG-AFTRA ha calificado este acuerdo como una parte vital de su estrategia de huelga y estamos haciendo esta película en sus términos mientras les apoyamos", señala Flanagan sobre el trato que ha hecho posible que el filme salga adelante.

Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan y Jacob Tremblay ya eran anunciados inicialmente como parte del casting. Ahora, el director ha querido revelar el resto del casting que formará parte de The Life of Chuck, dejándonos con la boca abierta.

El reparto de 'The Life of Chuck', de Mike Flanagan

De esta forma, Flanagan anunciaba los fichajes de Matthew Lillard (Scream. Vigila quién llama), Mia Sara (Timecop: Policía en el tiempo), Trinity Jo-Li Bliss (Avatar: El sentido del agua), Q'orianka Kilcher (Color Out of Space), Antonio Raul Corbo (Brooklyn Nine-Nine), Harvey Guillén (Blue Beetle), David Dastmalchian (Dune), y unos debutantes Benjamin Pajak y Taylor Gordon.

Así mismo, Flanagan también señala que repetirá con otros de los rostros habituales en su filmografía, como ya pasara con Mark Hamill, Karen Gillan y Jacob Tremblay, con los que ya trabajaba en el pasado.

The Life of Chuck contará con Kate Siegel, Carl Lumbly, Annalise Basso, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Matt Biedel, Sauriyan Sapkota, Saidah Arrika Ekulona, Michael Trucco, Violet McGraw, Molly C. Quinn y Heather Langenkamp.

La producción, que el cineasta califica en todo momento como "una película pequeña muy personal", comenzaba en Alabama a comienzos de octubre, aunque se desconocen los plazos de rodaje y estreno del filme por el momento.

Su trabajo en la dirección de El juego de Gerald (2017), con la que ya adaptaba un texto de Stephen King, comenzaba su periplo junto a Netflix, donde brillaba con las series La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, Misa de Medianoche y El club de la medianoche. Un periodo de tiempo en el cual también se encargaba de la adaptación de Doctor Sueño, la secuela de El resplandor, de Stephen King. Una demostración más de su amor por la obra del literato de terror.

