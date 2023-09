La razón por la que Alan Moore dejará de cobrar los derechos de autor por las adaptaciones de sus cómics

Pocas figuras han influido en el superheroico como lo ha hecho Alan Moore, y aún menos reniegan con tanta furia de sus logros. El hombre detrás de cómics como Watchmen, V de Vendetta, La liga de los hombres extraordinarios o La broma asesina ha sido muy vocal con lo mucho que le desagrada el devenir de la industria y cómo ha ido evolucionando su fandom, pensando particularmente en el modo que sus aproximaciones a Batman o la propia Watchmen lo cambiaron todo en los años 80.

Moore ha vuelto a reflexionar sobre ello con The Telegraph. “No pretendía que mis experimentos con el cómic se consideraran inmediatamente como algo que toda la industria debiera hacer”. Ese “algo” no sería tanto personajes complejos como cosméticamente oscuros. “Cuando hacía cosas como Watchmen, no estaba diciendo que los personajes oscuros y psicópatas molaran, pero parece que ese fue el mensaje que se le quedó a la industria durante los 20 años siguientes”, continúa.

Moore se retiró hace tiempo de la escritura de cómics, al tiempo que dejaba de hacer apariciones públicas. Ahora se dedica a la literatura de toda la vida, y de hecho la entrevista ha venido a cuento de la publicación de una antología de cuentos, Iluminaciones. Aquí Moore también ha explicado por qué dejó de acudir a eventos con fans: fue tras “descubrir en las convenciones de cómics que hablaba con la gente y me miraban como si estuvieran teniendo algún tipo de experiencia religiosa en lugar de una conversación normal”.

Moore también suele ser muy crítico con cada adaptación de su obra al cine. Tiene la costumbre de negarse a que su nombre figure en los créditos, aunque hasta ahora hubiera aceptado cobrar los royalties. Es algo que va a cambiar de cara al futuro, como acaba de revelar para The Telegraph. “Ya ni siquiera deseo compartir los derechos de autor con los guionistas. En las últimas películas no creo que se haya mantenido los principios originales. Así que he pedido a DC Comics que envíe todo el dinero de cualquier futura serie o película a Black Lives Matter”.

Black Lives Matter es, en efecto, la organización que lucha contra el racismo en EE.UU. Es un movimiento llamativo, pero que encaja con otras declaraciones que Moore. El autor de Watchmen ha llegado a sostener que los superhéroes, en tanto a sus cruzadas políticamente problemáticas y a su gusto por llevar máscaras, podrían ser una encarnación del Ku Klux Klan. Aún así, y a juzgar por este último testimonio, no parece haber conectado con una adaptación de su obra que examinaba este problema frontalmente: el Watchmen de Damon Lindelof.

