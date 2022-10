Además de por ser uno de los mejores guionistas de la historia del cómic, Alan Moore es conocido por su excentricidad, su mala leche y su odio africano contra Hollywood en general y contra DC en particular. De ahí que Damon Lindelof se estuviera jugando los cuartos pidiéndole consejo para su serie de Watchmen en HBO.

Durante una entrevista con GQ (vía IndieWire), Moore ha explicado la poca gracia que le hizo recibir una carta del autor de The Leftovers. "Creo que empezaba: 'Querido señor Moore, soy uno de los hijos de perra que ahora mismo están destrozando Watchmen', lo cual no es el mejor comienzo posible.

Según prosigue el guionista, la misiva de Lindelof proseguía con "divagaciones neuróticas" y concluía preguntándole cómo se pronuncia "Ozymandias", el nombre del personaje al que interpretó Jeremy Irons. "Mi réplica fue arisca, y probablemente hostil, diciéndole que en Warner tenían claro que ni ellos ni sus empleados deberían ponerse en contacto conmigo bajo ningún pretexto".

"También le expliqué que había renegado de la obra en cuestión, en parte porque la industria del cómic y del cine habían creado cosas que no tenían nada que ver con mi trabajo, pero que quedarían asociadas a él en el imaginario colectivo", prosigue Moore, cuya hostilidad a las adaptaciones de sus cómics es legendaria.

La conclusión de la carta, refiere el escritor, dejaba las cosas aún más claras: "Mira, para mí esto es vergonzoso. No quiero tener nada que ver ni contigo ni con tu serie. Por favor, no vuelvas a molestarme".

Huelga decir que Alan Moore no ha visto la serie de Watchmen, ni piensa hacerlo. "Por lo que he oído de ella, sería un castigo enorme", asegura. Asimismo, el hecho de que el show ganase 11 premios Emmy tampoco le hace nada feliz: "Oh, dios, a partir de ahora muchos miembros del público pensarán que Watchmen era esto", remacha.

36 años después de su publicación, Watchmen sigue siendo una espina en el costado para Alan Moore, en parte porque las malas artes legales de DC provocaron la ruptura entre el guionista y la editorial debido a temas de derechos, y en parte porque aquel se arrepiente de sus consecuencias a medio plazo en el mundo del cómic.

"[Con Watchmen] intentamos mostrar que cualquier intento de llevar [a los superhéroes] a un contexto realista sería siempre grotesco y de pesadilla", explica. "Pero la gente no parece haber pillado este mensaje: ellos pensaron 'Eh, tío, superhéroes oscuros y deprimentes, qué guay".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.