Damon Lindelof se une a Matt Reeves (‘The Batman’) para desarrollar una serie de fantasía y médicos

Desde que Watchmen concluyó su breve andadura en 2019, Damon Lindelof ha protagonizado esporádicamente ciertos rumores que apuntan a que HBO estaría barajando una segunda temporada de la aclamada serie. No obstante, el creador de Perdidos y The Leftovers ha permanecido firme en su idea de que concluyó su aproximación al mundo de Alan Moore y Dave Gibbons exactamente como quería, y que era hora de buscar otros horizontes en su carrera. Con la excepción de una futura serie para Peacock que desarrolla junto a Tara Hernández, en estos dos años no hemos sabido mucho de él, pero de pronto aparece vinculado a un proyecto muy llamativo para HBO Max.

Se trata de The Human Conditions, y es llamativo tanto por su planteamiento (la serie busca emular el realismo mágico a través de un drama médico con toques de fantasía) como por el equipo que ha reclutado HBO Max. Junto a Lindelof, así las cosas, encontramos entre sus responsables a Matt Reeves, reconocido cineasta que dirigió Monstruoso y las dos últimas entregas de El planeta de los simios paralelamente a firmar The Batman junto a Robert Pattinson (que concluyó recientemente su rodaje). Según recoge Variety, también anda por ahí Oscar Sharp, quien hasta ahora se había limitado a dirigir unos cuantos cortos incluyendo The Karman Line, que protagonizaba Olivia Colman.

The Human Conditions se centra en un joven médico británico (para el que aún no ha sido vinculado ningún intérprete) que lidia con enfermedades imposibles y con los problemas emocionales más profundos de sus pacientes. Entre sus productores ejecutivos destacan Tanya Seghatchian y John Woodward a través de su sello Brightstar, que ha auspiciado el proyecto en compañía de HBO Max. La serie aún se encuentra en una fase prematura del desarrollo y la plataforma de streaming no baraja ninguna fecha de estreno.

