'The Crown': Helen Mirren revela por qué no quiso interpretar de nuevo a la reina

Ahora que The Crown se acerca a las postrimerías del reinado de Isabel II, con las secuelas de la muerte de Lady Di, es inevitable recordar que el showrunner Peter Morgan estuvo detrás de uno de los mejores retratos (si no el mejor) de la reina Isabel II. Hablamos de The Queen (La reina), un filme de 2006, escrito por Morgan y dirigido por Stephen Frears, que le granjeó un Oscar a aquella Helen Mirren coronada y superlativa.

Así pues, aunque sepamos que Imelda Staunton encarnará a la soberana en la despedida del show de Netflix, es inevitable preguntarse si Peter Morgan quiso contar de nuevo con la actriz. Más aún sabiendo que esta retomó el papel en The Audience, una obra de teatro (también escrita por el showrunner) sobre la relación entre Isabel II y Tony Blair.

En un reportaje sobre The Crown, Variety ha aclarado esta posibilidad, con declaraciones tanto de Morgan como de Mirren. Y ambos reconocen que, si bien la presencia de la actriz salió a colación, las circunstancias acabaron haciéndola imposible.

¿Por qué Helen Mirren no está en 'The Crown'?

Para entender este fregado, es necesario saber que Morgan pensó primero en The Crown como una película para después se vino arriba ofreciéndosela a Netflix como una serie de 10 temporadas. Para hacer más apetecible su pitch, el guionista planteó la posibilidad de incorporar a Helen Mirren, aunque advirtiendo que sería difícil.

La actriz, que ya había tenido sus dudas con The Audience, reconoce que interpretar a Isabel II le hacía temerse el encasillamiento. "Repetir papeles es peligroso: se convierten en el único epitafio en tu tumba", declara.

Al final, Mirren acabó llevándose un premio Olivier y un premio Tony por su trabajo en The Audience. Pero, a la altura de The Crown, pensó que decirle sí al show sería llevar las cosas demasiado lejos. "Fue por los mismos motivos por los que llegué a los ensayos [de la obra] pensando 'He decidido que no voy a hacer esto. No es una buena decisión para mí por razones personales, egoístas, estúpidas y propias de una actriz. ¡Necesito seguir cambiando de historia!".

Aun así, el mandamás de Netflix Ted Sarandos era consciente de que fichar a Mirren sería el golpe de efecto definitivo para la serie. El productor reconoce que le ofreció varias veces el papel, aunque "nunca supe cuánto de verdad había en ello y cuánto de broma entre todos nosotros".

De hecho, cuando Sarandos y Mirren coincidieron en el Festival de Ischia (Italia), ambos se hicieron una foto en la que el magnate le tiraba billetes a la actriz, mandándosela a Morgan acto seguido. "Yo le decía [a Mirren]: 'sabes que es inevitable que vuelvas, ¿verdad?", declara. Pero, por muy millonarias que fuesen las ofertas, la actriz prefirió seguir diciendo "no".

La sexta temporada de The Crown cubre los hechos entre 1997 y 2005, se estrenará en dos partes. La primera, que llega el 16 de noviembre, abordará la muerte de Diana. La segunda (14 de diciembre) estará centrada en la reina Isabel (Imelda Staunton) y en su hijo Carlos (Dominic West) incluyendo la boda de este último con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams). Asimismo, también le dedicará espacio a sus hijos Guillermo (Ed McVey) y Enrique (Luther Ford).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.