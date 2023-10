¿Veremos al fantasma de Lady Di en 'The Crown' T6? El creador responde

A lo largo de sus cinco temporadas (hasta ahora), The Crown ha abordado los hechos más espinosos sobre la familia real británica con un tono que puede calificarse de implacable, pero respetuoso. Sin embargo, el guionista y showrunner Peter Morgan ha despertado las iras de los monárquicos en Reino Unido debido a una filtración sobre la última etapa del show de Netflix.

Según reveló el diario sensacionalista Daily Mail, uno de los capítulos de la serie incluirá una conversación post mortem entre el príncipe Carlos (Dominc West) y una Lady Di imaginaria (Elizabeth Debicki) en el avión real, tras la muerte de ella. En ese mismo episodio, la malograda princesa de Gales se le aparece también a la reina Isabel (Imelda Staunton).

"El fantasma de Diana aparecerá en 'The Crown", tituló el periódico, acompañando la noticia con un artículo en el que se tildaba a la escena de "una farsa", "una broma macabra" y "cruel". En una entrevista con Variety, el guionista y showrunner Peter Morgan ha aclarado el rumor, asegurando (para empezar) que la aparición de Lady Di no se achacará a causas sobrenaturales.

"Nunca me imaginé al fantasma de Diana en el sentido tradicional", asegura Morgan. "Se trataba de cómo ella seguía viviendo en las mentes de aquellos a los que había dejado atrás. Diana era única, y supongo que eso me inspiró para encontrar una forma única de mostrarla. Se merecía un tratamiento especial en el relato".

Ni la muerte de Diana, ni Jeffrey Epstein

La sexta temporada de The Crown, que cubre los hechos entre 1997 y 2005, se estrenará en dos partes. La primera, que llega el 16 de noviembre, abordará la muerte de Diana. La segunda (14 de diciembre) estará centrada en la reina Isabel y en su hijo Carlos, incluyendo la boda de este último con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams). Asimismo, también le dedicará espacio a sus hijos Guillermo (Ed McVey) y Enrique (Luther Ford).

Por lo pronto, Morgan aclara que habrá cosas que no veremos en la serie. Para empezar, el accidente que le costó la vida a Lady Di y a su pareja Dodi Fayed (Khalid Abdalla) estará ausente de sus imágenes. "Dios mío, nunca pensamos en mostrar el accidente", afirma Peter Morgan con contundencia.

Asimismo, la temporada final dejará fuera al príncipe Andrés, el hermano pequeño de Carlos. ¿La razón? Que fue durante estos años en los que se fraguó su amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abusos a menores. "No me he aproximado [a su historia] en absoluto", reconoce Morgan, quien explica que su interés principal está en la línea sucesoria.

