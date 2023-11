¿Quién es quién en 'The Crown'? Los personajes que aparecen en la última temporada de la serie

Tras siete años siendo uno de los contenidos estrella de Netflix, The Crown se acerca a su final. La serie de la plataforma de streaming estrena su sexta y última entrega, en la que se narran los eventos que atravesó la monarquía británica desde la muerte de Lady Di en 1997 hasta los años 2000. Aunque todavía no se conoce si abordará el fallecimiento de la reina Isabel II, ya se sabe que Diana de Gales no aparecerá como un fantasma. Llega dividida en dos partes, y la primera está disponible en España desde el 16 de noviembre (la segunda desde el 14 de diciembre). Estos primeros cuatro episodios cuentan con muchas novedades en el reparto.

Las cinco temporadas disponibles hasta ahora han contado el reinado de Isabel II desde que ascendió al trono en 1952, por lo que son muchos los actores que han pasado por la serie. Hasta ahora, han interpretado a la monarca británica Claire Foy, Olivia Colman, protagonizado por Wicker, y, en esta última etapa Imelda Staunton. Son tantas las figuras que han tenido relación con la Casa de Windsor durante tantas décadas que los personajes más importantes han sido encarnados por muchos rostros diferentes, y no iba a ser diferente en esta sexta temporada.

Imelda Staunton como la reina Isabel II en 'The Crown'

El mundo conoció a Imelda Staunton cuando interpretó a la malvada profesora Dolores Umbridgre en la saga Harry Potter, cuyo spin-off, Animales fantásticos, ha sido abandonado definitivamente. La actriz de Maléfica (2014) sucedió a Claire Foy y Olivia Colman como encargada de encarnar a Isabel II en la quinta temporada, y en esta última entrega interpretará a la monarca en sus últimas dos décadas de vida.

Imelda Staunton como la reina Isabel II en la temporada 6 de 'The Crown' NETFLIX

Jonathan Pryce como Felipe, el duque de Edimburgo

Al rey consorte Felipe, duque de Edimburgo, lo han interpretado en sus diferentes etapas vitales Matt Smith, que regresará como Daemon Targaryen en La casa del dragón en 2024, Tobias Menzies (Outlander) y en su etapa anciana el actor Jonathan Pryce, que también apareció en el universo de Juego de tronos como el Gorrión Supremo.

Jonathan Pryce como Felipe, el duque de Edimburgo, en 'The Crown' NETFLIX

Dominic West encarna al príncipe Carlos de Inglaterra

El rey de Inglaterra en la actualidad, Carlos III, ha sido interpretado por Josh O'Connor en su etapa adulta, y desde la temporada pasada quien se ha metido en su piel ha sido Dominic West, conocido por su trabajo en The Wire. El papel del heredero de la corona será una de las tramas centrales en esta temporada, sobre todo por la muerte de Diana de Gales y su posterior matrimonio con Camilla Parker Bowles.

Dominic West como el príncipe Carlos en 'The Crown' NETFLIX

Olivia Williams es Camilla Parker Bowles

La reina consorte en el mundo real estuvo interpretada en su tercera y cuarta temporada por Emerald Fennell, directora de Promising Young Woman (2020) y que estrena esta misma semana Saltburn (2023), mientras que a partir de la quinta entre quien la encarna es Olivia Williams (El padre, 2020). Su protagonismo crecerá exponencialmente en estos últimos capítulos de The Crown.

Olivia Williams como Camilla Parker Bowles en 'The Crown' Des Willie / NETFLIX

Elizabeth Debicki vuelve a ser Lady Di (Diana de Gales)

La primera vez que vimos a Diana de Gales en The Crown fue en la cuarta temporada, interpretada por una Emma Corrin que acaba de estrenar Asesinato en el fin del mundo, mientras que en estas dos últimas ha sido la actriz Elizabeth Debicki (Tenet, 2020) quien ha interpretado a la princesa. The Crown tratará en estos últimos capítulos su muerte, lo que cambió la historia de la monarquía británica para siempre.

Elizabeth Debicki como Diana de Gales en 'The Crown' Des Willie / NETFLIX

Ed McVey es la versión joven del príncipe William

En la década de los 90 el hijo de Carlos y Diana era todavía un adolescente, y será el actor Rufus Kampa quien lo interprete en esa edad, mientras que Ed McVey lo hará en su versión joven. La sexta temporada de The Crown también contará el romance entre el heredero y Kate Middleton, a quien interpretará la actriz Meg Bellamy.

Elizabeth Debicki, Rufus Kampa y Flynn Edwards en la temporada 6 de 'The Crown'. Cinemanía

Luther Ford será el príncipe Harry en su adolescencia

Harry es dos años menor que William, diferencia de edad que se verá en la serie. Mientras que en la pubertad estará encarnado por el joven Flynn Edwards, en la adolescencia será Luther Ford quien se meta en la piel de uno de los miembros más polémicos de toda la casa real británica.

