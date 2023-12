¿Qué ha sido de Alyson Hannigan, la actriz que interpretó a Michelle Flaherty en 'American Pie'?

American Pie fue uno de los mayores éxitos del año 1999 cuando se estrenó tanto en Estados Unidos como en España. La comedia recaudó más de 235 millones de dólares y se convirtió en una de las películas del género más exitosas, tanto que se convirtió en una saga con hasta siete secuelas, aunque solo en tres de ellas aparecen los protagonistas: Jason Biggs, Eugene Levy, una Shannon Elizabeth cuya carrera giró radicalmente, la célebre Jennifer Coolidge y Alyson Hannigan.

Esta última, al contrario que Jason Biggs, ya era toda una estrella cuando participó en American Pie, ya que en la televisión era partícipe de una de las series más míticas de los años 90: Buffy, cazavampiros. La ficción sobrenatural protagonizada por Sarah Michelle Geller, cuyo reparto se reunió hace unos meses, lanzó a la fama a todos sus protagonistas, incluida a una Alyson Hannigan que interpretaba a Willow. Desde 1997 y hasta la pasada década, la actriz fue encadenando proyectos que la consagraron como una de las mayores estrellas de comedia.

De 'Buffy, cazavampiros' a 'American Pie'

Cuando Buffy, cazavampiros llevaba tres de sus siete temporadas emitidas, Alyson Hannigan cambió radicalmente de registro al unirse a una comedia como American Pie (1999), en la que dio vida a Michelle. A pesar de que en la primera película tuvo un rol secundario, en las dos siguientes secuelas su tiempo en pantalla fue aumentando de manera exponencial hasta convertirse en una de las protagonistas.

Alyson Hannigan- Willow- Buffy, cazavampiros

Alyson Hannigan volvió a interpretar a Michelle en las dos secuelas siguientes, American Pie 2 (2000) y American Pie 3: ¡Menuda boda! (2003). Esta última ocasión coincidió con el año en el que acabó Buffy, cazavampiros, aunque no tardaría en retornar a como estrella a la televisión con otra de las grandes comedias de este siglo: la mítica Cómo conocí a vuestra madre.

Lily Aldrin en 'Cómo conocí a vuestra madre'

En el año 2005 fue escogida para ser una de las protagonistas de Cómo conocí vuestra madre, la cual ha vivido un reencuentro muy esperado. Alyson Hanning interpretó a Lily Aldrin durante las nueve temporadas que estuvo la serie en antena, aunque también participó en ocasiones esporádicas en otras ficciones como Aquellos maravillosos 70 o Veronica Mars, así como en películas como Un plan para enamorarse (2011) y el reencuentro de American Pie en 2012.

Reparto de 'Cómo conocí a vuestra madre' Cinemanía

Después del final de Cómo conocí a vuestra madre en 2014, las apariciones de Alyson Hannigan en el cine se han reducido, participando en solo tres cintas de poco éxito. Sí que ha aparecido más en televisión, aunque sobre todo ha sido como presentadora de concursos o poniendo voz en series de animación como American Dad o Fancy Nancy. Actualmente vive en Los Ángeles con su marido y sus dos hijos en una casa que, como curiosidad, ha sido utilizada en varias ocasiones para el rodaje de la serie This Is Us.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.