Eva Isanta, Miren Ibarguren y Petra Martínez, sobre 'La que se avecina': "Tiene algo que está por encima de críticas y modas”

La que se avecina, además de ser la comedia más longeva de la historia de la televisión en España, sigue teniendo multitud de defensores y detractores, algo que se ha acrecentado con el tráiler de su temporada 14, que se podrá ver en Amazon Prime Video próximamente. Las palabras de Isabel Ordaz sobre la ficción creada por los hermanos Caballero siguen trayendo cola, y esta vez han sido las protagonistas de la ficción, Eva Isanta, Miren Ibarguren y Petra Martínez quienes han defendido a la serie, cuya 13ª entrega se emite actualmente en Telecinco.

Las tres actrices, que dan vida a Maite, Yoli y Doña Fina respectivamente, han concedido una entrevista al verTele en la que repasan la actualidad que rodea a La que se avecina, cuyas reposiciones proporcionan mucho dinero a sus actores. Además de reconocer que no suelen ver sus propios trabajos, han abordado temas como el cambio de edificio desde Mirador de Montepinar, lo cual "ha venido muy bien" a la serie, o sus personajes.

'La que se avecina' sigue siendo un éxito en Telecinco

La temporada 13 de La que se avecina se estrenó hace un año en Amazon Prime Video, aunque ha sido hace escasas semanas cuando ha comenzado a emitirse en Telecinco. Esta estrategia multicanal, la cual ha seguido la nueva serie de María Pedraza, Urban. La vida es nuestra, funciona: "Hay un porcentaje de la población que todavía espera a que emitamos en abierto", afirma Eva Isanta, mientras que Petra Martínez prosigue diciendo que "verla para la mayoría de gente es un placer".

Miren Ibarguren continúa en la misma línea que sus compañeras de reparto y asegura que el éxito que sigue teniendo la ficción "es un síntoma de buena salud", algo que según Eva Isanta reside en los guiones, los cuales califica como "brillantes": "Parece que hay fórmulas que se pueden repetir, pero nunca son iguales". La actriz que encarna a Maite incluso afirma que la mezcla con los personajes y los actores "hace que siempre funcione y que esté por encima de críticas y modas".

'La que se avecina' se muda a Contubernio 49

En esta última temporada los vecinos de Mirador de Montepinar dejaron la urbanización para mudarse al centro de Madrid, concretamente a la calle Contubernio 49, algo que consideran muy positivo: "Refrescar siempre viene bien, y meter nuevos elementos, actores y tramas es una forma de ponerse a prueba", afirma Miren Ibarguren, mientras que Petra Martínez cree que el público "coge con mucho gusto" cualquier novedad.

Actores de 'La que se avecina' ante la entrada de su nuevo edificio, Cotubernio 49. MEDIASET

Maite seguirá mientras lo haga 'La que se avecina'

Mientras que todas disfrutan del histrionismo de sus personajes, cada una ha tenido experiencias distintas con el suyo. Petra Martínez confiesa que nada más llegar unirse a la ficción le dijo a Alberto Caballero que iba a irse "porque creía que iba a fastidiar la serie" por el odio que recibió su personaje, doña Fina, pero ahora reconoce que se lo pasa muy bien cuando se mete en la piel de la malvada vecina octogenaria.

Por su parte, Miren Ibarguren, quien interpreta a Yoli, aborda la polémica que surgió con su personaje sobre la gordofobia: "No era nuestra intención", se disculpa la actriz, que este año ha estrenado una cinta de terror en Netflix, aunque afirma que "dentro del mundo de La que se avecina pasan cosas así o más graves, pero nunca pensando en hacer daño a nadie, la intención es crear tramas y seguir contando relatos".

Eva Isanta, que lleva en la ficción desde que se estrenó allá por 2007, no tienen ninguna intención de abandonarla: "Me encantaría que mi personaje muriera con la serie. Quiero seguir siendo Maite Figueroa mientras La que se avecina siga, porque me gusta, me lo paso bien y me divierto". Además, no cree que el proyecto "sea algo que esté acabado".

