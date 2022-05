Primer avance de ‘This England’: Kenneth Branagh interpreta a Boris Johnson en plena pandemia

Los últimos meses han sido de lo más ajetreados para Kenneth Branagh, alguien que de por sí ya había sido muy activo en cada alto de su carrera. Optó al Oscar por dirigir y escribir Belfast (ganando, de hecho, una estatuilla por su guion), y poco después Disney se decidió por fin a estrenar Muerte en el Nilo, secuela de Asesinato en el Orient Express con la que Branagh volvía a rendir homenaje a Agatha Christie mientras interpretaba a Hércules Poirot. El artista irlandés, asiduo adaptador de Shakespeare en el cine y los escenarios, no teme cambiar radicalmente de aspecto si el rol lo exige y es suficientemente prometedor, y así es como aceptó encarnar a Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido.

Lo hacía para una serie de Sky Atlantic por título The Sceptred Island, y con el propósito de indagar en la gestión de Johnson durante los primeros compases de la crisis del COVID-19. Marcados, como buena parte de su trayectoria, por críticas y controversias que convierten su mandato en uno de los más cuestionados de la historia del país. El caso es que ya pudimos ver en su momento alguna imagen con Branagh caracterizado y casi completamente irreconocible como Johnson, y ahora volvemos a tener noticias de dicha serie: The Sceptred Island ahora se titula This England, y Sky quiere estrenarla a finales de 2022, aunque no haya concretado fecha aún. Lo ha anunciado paralelamente a publicar un primer teaser.

En esta pieza apenas se ve a Branagh, pero se escuchan perfectamente las declaraciones que Johnson realizó a finales de 2019: “Un nuevo amanecer se acerca. 2020 será un año de prosperidad”. Declaraciones, claro, marcadas por la fatalidad, que darán pie a un exhaustivo repaso de la incidencia del virus en Reino Unido que firma Michael Winterbottom (24 Hour Party People) como director y guionista, habiendo contado con el especialista en política del Sunday Times, Tim Shipman, como consultor. This England “nos lleva a los pasillos del poder, mientras Johnson lidia con los efectos del COVID-19, el Brexit, y una vida personal y política marcada por la controversia”, podemos leer en la sinopsis.

“Los acontecimientos en el gobierno se entrelazan con testimonios en primera persona sacados de todo el Reino Unido, desde expertos y científicos trabajando contrarreloj contra el virus, doctores y enfermeras que estaban heroicamente en primera línea, hasta gente normal cuyas vidas se vieron sumidas en este drama”. Según esta descripción, This England parte con un objetivo prácticamente documental, recurriendo a testimonios reales, por mucho que tenga a una estrella como Branagh encarnando al cabecilla de Downing Street. El actor está acompañado de Ophelia Lovibond como Carrie Johnson y de Andrew Buchan como Matt Hancock, exministro de Sanidad, entre otros.

Puedes ver el avance bajo estas líneas:

