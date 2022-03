Hércules Poirot volverá: en marcha la secuela de ‘Muerte en el Nilo’

Kenneth Branagh adora los clásicos. Lo ha demostrado adaptando a Shakespeare, a Mary Shelley, y en los últimos años a Agatha Christie. Branagh dirigió y protagonizó como el detective Hércules Poirot Asesinato en el Orient Express en 2017, haciendo un muy buen negocio en taquilla: sus 352 millones de dólares recaudados condujeron velozmente a la realización de una secuela que adaptara otra novela de Poirot, Muerte en el Nilo. A este segundo filme le ha costado lo suyo llegar a la cartelera debido a la pandemia y a la controversia que ha rodeado a varios de sus integrantes, pero desde hace unas semana está por fin disponible en cines. Y tampoco le está yendo mal económicamente.

Muerte en el Nilo (con unas críticas sensiblemente mejores a las de Asesinato en el Orient Express) lleva recaudados mundialmente 102 millones de dólares, de forma que no es mala idea empezar a pensar ya mismo en una nueva aventura de Poirot. Así lo ha dejado caer Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios, durante una entrevista en The Hollywood Reporter. Asbell está encantado de trabajar con Branagh, y de sus palabras inferimos que este también dirigiría y protagonizaría la nueva película. “Tenemos la franquicia de Poirot, tenemos otras historias de Christie. Me encantan estas películas, me encanta Ken”, asegura el ejecutivo, seguidamente a revelar que el guion ya está escrito.

“Tenemos un tercer guion, escrito por Michael Green, que supone un cambio bastante atrevido en el género y en el tono. Es la Venecia de la posguerra, una adaptación de una de las novelas menos conocidas. Así que creo que volveréis a ver el bigote”. En el currículum de Green encontramos Logan o Blade Runner 2049, y al firmar tanto Orient Express como Muerte en el Nilo se ha permitido darle un estimulante arco dramático a Poirot. Ya no es solo un detective con acento ridículo y bigote olímpico, sino un hombre traumatizado que quiere volver a creer en el amor (algo a lo que Muerte en el Nilo se consagra por completo).

Green y Branagh tienen otra oportunidad para seguir explorando el personaje, aunque basándonos en las palabras de Asbell sea difícil averiguar qué historia de Christie quieren adaptar. Sea como sea, si Branagh repite logrará mantenerse como el actor que más veces ha interpretado a Poirot en el cine justo por detrás de Peter Ustinov, que más allá de una versión inicial de Muerte en el Nilo le puso rostro hasta siete veces. 20th Century Studios también está tanteando impulsar todo un Christieverse con futuribles adaptaciones de Miss Marple, mientras aún no ha tanteado fecha de estreno para la tercera aventura de Poirot.

Una vez llegue, no es descabellado que lo haga con todo un ganador del Oscar a los mandos, pues Branagh está nominado a los Oscar de este año por Belfast.

