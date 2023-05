Pedro Pascal revela el conmovedor motivo por el que posa con la mano en el pecho

Pedro Pascal es el hombre del momento. Después de protagonizar la serie de éxito 'The Last of Us', el actor de origen chileno se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas y arrasa en todas sus apariciones públicas. El bautizado como 'daddy' de internet acapara miradas en eventos y alfombras rojas, siendo en estos, precisamente, donde hemos podido observar un curioso detalle que repite en cada ocasión: siempre posa con la mano en el pecho.

El gesto no ha pasado desapercibido para los miles de seguidores que acumula alrededor del mundo y no son pocos los que han debatido en redes sociales sobre la razón que le lleva a poner esta pose. Un motivo que él mismo desvelaba en uno de los muchos 'photocall' a los que asistió junto a Bella Ramsey, durante la promoción de la ficción de HBO Max.

El motivo detrás de la pose de Pedro Pascal

En varios de los eventos a los que Pedro Pascal ha sido invitado en los últimos meses, el actor se llevaba su mano izquierda a la zona del pecho o el corazón. Las cámaras grababan el momento en el que su compañera Bella le imitaba en uno de los posados que hicieron juntos. Entonces la actriz británica le preguntaba el motivo por el que siempre hacía lo mismo y él, en un alarde de sinceridad, confesaba que era por ansiedad.

La estrella de Hollywood revelaba que lo hacía porque la ansiedad la sentía ahí, en la boca del estómago, y llevarse la mano a la zona, era su mejor opción para poder calmarla. La joven no tardaba en reaccionar, apoyando su cabeza sobre el chileno, dejando una preciosa estampa y dando buena muestra de lo mucho que lo apoya y su excelente relación.

Esta, eso sí, no era la primera vez que su estilismo quedaba eclipsado, en parte, por su postura. En la pasada gala de los Premios Oscar aparecía en el 'photocall' acompañado de Salma Hayek y, de nuevo, se llevaba la mano al pecho, intentando calmar los nervios que, como no podría ser de otra forma, surgen al ponerse al frente de los focos en una gala tan relevante.

Pedro Pascal arrasa en la MET Gala

Una de las últimas ocasiones en las que tuvimos oportunidad de ver a Pedro Pascal y, como es habitual, llevándose la mano al pecho fue la emblemática MET Gala. En esta cita tan importante con la moda, el intérprete no defraudó y volvió a convertirse en protagonista de la alfombra, gracias a su estilismo, tan llamativo como original.

