Por qué Pedro Pascal fue rechazado de 'Crónicas vampíricas'

Antes de que Pedro Pascal se transformara en una figura reconocida internacionalmente, el actor chileno tuvo varias intentonas de alcanzar el estrellato. En 2009, el actor estuvo a punto de aparecer en la serie Crónicas vampíricas, que finalmente se decantó por otro actor para el papel para el que Pascal postulaba.

El actor Charles Michael Davis acabó interpretando al personaje de Marcel Gerard, que en Crónicas vampíricas tan solo apareció en un episodio, pero que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del spin-off The Originals. Un vampiro al que el actor de The Mandalorian y The Last of Us intentó interpretar sin éxito.

La cocreadora de la serie, Julie Plec, ha confesado en diversas entrevistas estos años que, más allá de que Pascal se presentara a las audiciones, el actor estuvo a punto de ser seleccionado como Gerard. De hecho, ella misma luchó hasta el final para que él fuera el elegido.

¿Demasiado mayor para el personaje?

"Una de las personas presentes en la lectura de guion de Pedro Pascal, al que amaba, fui yo misma. Estaba obsesionada con él, pero era demasiado mayor", confesaba Plec para Entertaiment Weekly.

Pascal contaba por aquel entonces con 33 años, por lo que los demás creativos implicados consideraron que el actor era demasiado mayor para este papel. Un hecho escudado en la necesidad de plasmar el carácter imperecedero de las criaturas de la noche.

Charles Michael Davis como Marcel Gerard Cinemanía

"Todos estaban emocionados y asombrados con Charles Michael Davis y yo por supuesto estaba feliz de haberlo elegido, pero al mismo tiempo estaba en modo 'fangirl' de Pascal", revela la showrunner. "Charles tenía simplemente esa arrogancia y necesitaba ese mismo carácter para estar junto al personaje de Klaus (Joseph Morgan) [su padre adoptivo en la ficción]".

Así, Pascal perdió esta gran oportunidad, que surgió después de que ya hubiera interpretado a un vampiro en su cameo en la serie Buffy, cazavampiros. El mismo año que Crónicas vampíricas vio la luz, Pascal apareció en The Good Wife, en la búsqueda incansable del merecido reconocimiento que posee en la actualidad.

