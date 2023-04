Reconozcámoslo: escuchar a estrellas de Hollywood chapurreando español nos hace bastante ilusión. Será porque no estamos acostumbrados a ver intentos de personas angloparlantes hablando en nuestro idioma, será porque lo sentimos como una revancha tras años perfeccionando nuestro inglés.

Sea como fuere, los vídeos de actores y actrices que se expresan en la lengua de Cervantes se vuelven virales en cuestión de minutos, como ha pasado con una entrevista reciente de Ben Affleck para la Cadena SER promocionando AIR, su última película.

Ben Affleck

Acabo de flipar con Ben Affleck hablando en español sobre la peli de Jordan. pic.twitter.com/5htXzSzXTN — Em Si (@McPolloh) April 3, 2023

Para quienes asuman que Jennifer Lopez y Ana de Armas han sido las responsables del buen español de Ben, conviene aclara que el bostoniano lleva perfeccionando nuestro idioma desde que rodó un proyecto en México con tan solo 13 años.

Sin embargo, confiesa que quiere volver a estudiarlo porque su hija, Violet, le está adelantando (vía People). "¡No! No va a pasar", contaba en el programa de Kelly Clarkson: "No me importa no poder hacer sus deberes de matemáticas ahora que tiene 14 años, pero no va a ser mejor que yo en Español. He decidido que tengo que tomar clases, tengo que hacer algo para mantenerme".

Vin Diesel

Vin Diesel sabe español, y no solo porque llame 'Pablo' a Paul Walker. Pese a reconocer que no lo habla con fluidez, Diesel puede hacerse entender, como ha demostrado en diversas entrevistas, y afirma que la cultura latina ha tenido una gran influencia en su identidad. Además, nuestra lengua está muy presente en su día a día y escucha habitualmente música latina.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow dando una entrevista mientras habla español es de las mejores cosas que vas a ver esta semana.



English: no matter what I said, this tweet is 100% in Spanish. pic.twitter.com/nVrj12vWFq — ⚡️ Shiny Hunter (@kikeurbina) July 23, 2019

La actriz estadounidense vivió durante un tiempo en Talavera de la Reina (Toledo) y a día de hoy conserva su buen dominio del español, tan intacto como su amor por nuestro país (ha asegurado en más de una ocasión que aquí se vive mejor que en EE UU) y nuestra cultura. Tanto es así que es una fan confesa del cine y las series españolas, y hace unos años elogiaba Patria.

Will Smith

Smith ha admitido en numerosas ocasiones que es un amante del idioma español y ha confesado practicarlo hablando con gente por Los Ángeles, leyendo a autores como Gabriel García Márquez y visitando a menudo países como España, donde tiene muchos amigos. "No tengo miedo de equivocarme", asegura, y esa es la mejor forma de mejorar en cualquier idioma.

Freddie Highmore

"The Good Doctor" Freddie Highmore, actor, londinense y MUY GALLEGO. #LateMotiv pic.twitter.com/xHPdo0uz35 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) March 26, 2019

El británico, conocido por The Good Doctor, nos ha sorprendo varias veces con su buen manejo de nuestro idioma. Freddie también es filólogo y estudió y trabajó en Madrid en 2012, cuando la Selección Española ganó la Eurocopa. "Quería bajar al bar que tenía al lado de mi casa para apoyar a la Selección Española", contó en el programa Late Motiv: "Pensé que no me iban a aceptar por ser inglés, así que me inventé que tenía una abuela gallega. Dije que era de A Zapateira".

Lupita Nyong'o

La estrella de Black Panther nació en México, donde su familia se había exiliado, pero siendo tan solo una niña se mudó a Kenia, país de origen de sus padres. A los 16 años, regresó al país azteca para estudiar Español y, desde entonces, mantiene una conexión muy especial con su cultura; es más, afirma que siempre come tacos antes de ir a una alfombra roja.

Will Ferrell

Will Ferrell empezó a estudiar español en el instituto y continuó perfeccionándolo durante dos semestres en la universidad. En aquel momento no se imaginaba lo útil que le sería años después, cuando protagonizaría la comedia Casa de mi padre, en la que daba vida a un mexicano.

Tom Hiddleston

El actor detrás de la cornamenta de Loki afirma que se le da mejor entender español que hablarlo, pero se ha atrevido en más de una entrevista a responder preguntas en nuestro idioma. Lo estudió en la escuela y, pese a haber perdido fluidez y vocabulario (no recuerda cómo se dice 'hermano'), es capaz de hacerse entender.

Estrellas 'latinas' que no sabías que lo eran

En otro apartado de estrellas de Hollywood que hablan español, están, obviamente, aquellas que tienen ascendencia latina o han crecido en países de habla hispana. Como esta lista sería inabarcable, hemos dejado de lado a famosos cuyas raíces latinas son de sobra conocidas (como Pedro Pascal o Jennifer Lopez) y nos hemos centrado en aquellos intérpretes que no vinculabas con nuestro idioma.

Anya Taylor-Joy

Una de las actrices del momento habla español con acento argentino. Su padre es escocés y su madre, nacida en África, tiene ascendencia española y británica. Anya nació en Miami, pero se trasladó muy pequeña a Buenos Aires, Argentina, por el trabajo de su padre. De ahí que la joven hable perfectamente nuestra lengua, pero con ese voseo argentino.

Zoe Saldaña

La actriz del MCU es hija de madre puertorriqueña y padre dominicano y, pese a haber pasado la mayor parte de su infancia en Nueva York, también vivió en República Dominicana. Así, el español es su lengua materna junto al inglés y es habitual escucharla hablarlo en entrevistas.

Vigo Mortensen

El actor de El señor de los anillos nació en Nueva York, de padre danés y madre estadounidense, pero creció en Buenos Aires hasta los 11 años y por eso habla español perfectamente. Aunque ahora reside en Madrid, el acento argentino no se lo quita nadie, como tampoco el amor por el mate y por el equipo San Lorenzo de Almagro.

Alexis Bledel

Otra argentina en Hollywood que no sabías que era argentina. La eterna Rory de Las chicas Gilmore nació en Texas, pero su madre fue criada en México y su padre es argentino. Siendo así, no es de extrañar que su idioma materno fuera el español y no aprendiera inglés hasta que empezó la escuela.

Dafne Keen

Que su perfecto acento británico en La materia oscura no te confunda. La joven actriz que se adelantó a The Last of Us con Logan nació en Madrid en una familia de artistas bilingüe. Su padre es el actor británico Will Keen y su madre, la actriz, directora y dramaturga española María Fernández Ache. "Hay un spanglish en casa que flipas", ha asegurado.

