El ambiente tóxico y racista de 'Perdidos': las revelaciones más horribles del equipo de la serie

Perdidos es una serie de culto, una ficción que revolucionó la producción televisiva y la encumbró. Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia por razones muy diferentes. Vanity Fair ha publicado fragmentos de Burn It Down, el libro de la periodista Maureen Ryan que descubre el ambiente racista y tóxico que reinaba en la serie capitaneada por los showrunners Damon Lindelof y Carlton Cuse.

Actores y guionistas de la apuesta televisiva han hablado con Ryan y le han desvelado el terrible entorno laboral que hubo durante el rodaje de la serie de ABC, que se prolongó seis temporadas, de 2004 a 2010. El equipo ha hecho especial hincapié en el racismo imperante en el desarrollo de la ficción.

Harold Perrineau y su despido

Harold Perrineau, que dio vida a Michael Dawson en las primeras dos entregas de Perdidos, se ha referido a cómo sus compañeros blancos se hacían con las tramas principales e incluso se les priorizaba en las sesiones fotográficas: "Quedó bastante claro que yo era el tío negro. Daniel [Dae Kim] era el tío asiático. Y después estaban Jack, Kate y Sawyer".

El actor compartió sus preocupaciones a este respecto con un productor. Al parecer, le dijo: "No tengo que ser el primero, no tengo que tener la mayoría de episodios, pero me gustaría que hubiera mezcla. Pero parece que esta es ahora una historia sobre Jack, Kate y Sawyer". La respuesta del productor fue que "esta es la forma en la que la audiencia sigue las historias" y que era fácil "reconocerse" en personajes como Locke, Jack, Kate o Sawyer.

Lejos de conformarse con esta explicación, Perrineau optó por hablar con Cuse después de que, en uno de los guiones, su personaje solo expresara su preocupación por la desaparición de su hijo una vez durante todo el episodio. "No puedo ser otra persona más que no se preocupa por un niño negro desaparecido, ni siquiera en el contexto de una ficción", ha afirmado Perrineau: "Aquello solo promovía la narrativa de que a nadie le preocupan los niños negros, ni siquiera a los padres negros".

Tras esta queja y a pocas semanas del rodaje del final de la segunda temporada, Cuse anunció que Michael no regresaría a la serie en futuras entregas. "Me jodieron por eso", ha recordado el actor: "Les dije: 'Un momento, ¿qué está pasando?'. Cuse me respondió: 'Bueno, ya sabes, nos dijiste que si no teníamos nada bueno para ti, querías irte'. Yo solo pedía igualdad".

Racismo en la sala de guionistas

Tal y como apunta Perrineau, un guionista de la serie ha confirmado se les repetía una y otra vez que los personajes blancos como Locke (Terry O’Quinn), Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly) y Sawyer (Josh Holloway) era los "héroes" y que "a nadie le importan los otros personajes. Simplemente dadles algunas escenas en otra playa".

Varios guionistas han asegurado a Ryan que tanto Cuse como Lindelof "toleraban o incluso potenciaban esta atmósfera general" tras las cámaras, con comentarios racistas y tóxicos. Sin ir más lejos, Lindelof supuestamente habría informado al equipo de la salida de Perrineau asegurando que "me llamó racista, así que lo eché".

"Todo el mundo se rio", ha contado Monica Owusu-Breen, guionista en la tercera temporada, recordando el comentario de Lindelof: "Había mucha mierda, mucha mierda racista, y después risas. Era feo. Pensaba: 'No sé si lo ven como un chiste o lo dicen de verdad'. Pero no era divertido. Decir eso era horrible".

Owusu-Breen también ha desvelado que llamaban "coreano" al único guionista asiático americano de la producción en lugar de dirigirse a él por su nombre. Las intervenciones racistas era de lo más comunes: un guionista le dijo a un compañero que iba a adoptar a un niño asiático que "ningún abuelo quiere un nieto con los ojos rasgados".

"Lo único que quería era escribir episodios guays de una serie guay", ha afirmado Owusu-Breen: "Pero era imposible en ese equipo. No había forma de lidiar con esa situación. En parte porque realmente no les gustaban sus personajes de color. Cuando te tienes que ir a casa y llorar durante una hora antes de poder ver a tus hijos porque tienes que sacar todo el estrés que has estado aguantando, no vas a escribir nada bueno".

Entre los capítulos que escribió, Owusu-Breen recuerda aquel en el que Eko (Adewale Akinnuoye-Agbaje) moría: "Carlton dijo algo como: 'Quiero colgarlo del árbol más alto. Dios, ojalá pudiéramos cortarle el pene y metérselo por la garganta'. Yo le respondí: 'Tal vez deberías medir tu imaginario de linchamiento para no ofender'. Estaba claramente enfadada".

Otro guionista de la serie, Javier Grillo-Marxuach, le ha revelado a Ryan que abandonó la ficción tras la segunda entrega por el ambiente tóxico, llegando a describir la sala de guionistas como un "ecosistema predatorio con su propia fauna carnívora". Melinda Hsu Taylor, guionista y productora, ha añadido que "Damon dijo una vez: 'No confío en ningún guionista que no sea miserable porque eso me dice que no te importa".

Damon Lindelof responde a las acusaciones

En los fragmentos publicados por Vanity Fair, también encontramos la reacción de Lindelof, que respondió a las acusaciones en dos entrevistas con Ryan. En líneas generales, el creador lamenta la experiencia de Perrineau en el set y admite que "falló" a la hora de proporcionar "seguridad y bienestar" en la sala de guionistas de la serie.

Centrándonos en primer lugar en Perrineau, Lindelof asegura no recordar su comentario sobre el despido del actor, pero añade que "me rompe el corazón" que esa fuera la vivencia del actor. También se ha referido a si priorizaban o no a personajes blancos: "Todos los actores han mostrado algún nivel de decepción por no aparecer lo suficiente... Era normal en un reparto coral, pero es obvio que el foco en Jack, Kate, Locke y Sawyer, personajes blancos, era desproporcionado".

"Harold tenía toda la razón en señalar eso", ha reconocido el creador: "Es una de las cosas de las que me he arrepentido profundamente en estas dos décadas. La preocupación de Harold por su personaje era legítima, también por lo significativo que era que Michael y Walt, con excepción de Rose, fuera los únicos personajes negros en la serie".

En cuanto al malestar entre los guionistas, Lindelof ha afirmado estar "sorprendido" y "consternado" por las acusaciones. "Mi nivel de inexperiencia como supervisor o jefe, mi papel como alguien que debía moldear un clima de peligro y riesgo creativo pero dando seguridad y confort dentro del proceso creativo... Fallé en esa labor", ha admitido.

"Pensé: 'Vale, mientras haya uno o dos guionistas que no se ven ni piensan exactamente como yo, estaré bien", ha seguido explicando: "Pero aprendí que era aún peor. Para esos individuos, olvida la ética o la moralidad alrededor de esa decisión, solo refiriéndonos al efecto humano de ser la única mujer o la única persona de color, y cómo te tratan, fui parte de eso, 100%".

Lindelof se ha mostrado especialmente afligido por las faltas de respeto denunciadas por los guionistas. "No me puedo imaginar que Carlton hubiera dicho algo así, o algunos de los comentarios que has compartido. Juro que no recuerdo esas cosas", ha asegurado, aunque ha apuntado: "No quiero decir que no pasaran. Solo digo que me deja estupefacto que pasaran y que los presenciara o los dijera. Pensar que salieron de mi boca o de boca de gente que aún considero amiga me descoloca".

Cuse, por su parte, ha compartido un comunicado respondiendo también a los supuestos comentarios ofensivos que se dieron en el rodaje: "Me arrepiento de que cualquiera en Perdidos tuviera que escucharlos. Fuero profundamente insensibles, inapropiados y ofensivos".

"Me rompe el corazón escucharlo", ha declarado en el comunicado: "Es doloroso saber que hubo gente que tuvo esas experiencias. No sabía que la gente se sentía así. Nadie se me quejó ni soy consciente de que se quejara a ABC Studios. Ojalá lo hubiera sabido. Habría hecho lo posible para que hubiera cambios".

