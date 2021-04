Daniel Dae Kim recuerda las críticas a 'Perdidos' por los estereotipos asiáticos y su acento coreano

Poco importa si te gustó o te decepcionó el final de Perdidos hace más de una década. La serie creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, entre otros, fue uno de esos fenómenos sin precedentes, que cambió para siempre la historia de la televisión con sus misterios irresolubles y su análisis del comportamiento humano en situaciones extremas.

Entre sus protagonistas, estaba el matrimonio coreano formada por Jin-Soo Kwon (Daniel Dae Kim) y Sun-Hwa Kwon (Yunjin Kim), que pronto recibieron críticas por perpetuar el estereotipo asiático del marido autoritario y la mujer sumisa. En una entrevista concedida a Vulture, Daniel Dae Kim ha desvelado que mostró a Abrams y Lindelof su preocupación por esta representación en el episodio piloto.

"Cuando leí el piloto, supe que era un campo de minas", ha asegurado, refiriéndose a sus personajes estereotipados: "Mi mayor temor era que el piloto de Perdidos se emitiera pero el resto de la serie no, porque si hubieras visto el piloto como el total de mi personaje, te hubieras quedado con ese estereotipo".

A continuación, ha desvelado su reunión con los creadores para expresarles esta preocupación: "Mientras estábamos rodando, recuerdo sentarme con Damon Lindelof y J.J. Abrams y decirles: 'Chicos, este personaje no puede progresar de esta misma manera'. Me dijeron: 'Confía en nosotros'. Lo hice y fue lo mejor".

"Como actor asiático, simplemente buscas que te contraten", ha explicado: "Se trata de trabajar dentro del sistema para intentar cambiarlo cuando tengas la oportunidad. El personaje creció de tal forma que no creo lo nadie lo considerara un estereotipo al final de la serie".

El acento de la discordia

La perpetuación de estereotipos asiáticos no fue la única crítica a la que se enfrentó Daniel Dae Kim en Perdidos. Su acento coreano también provocó controversia, tal y como recuerda en la entrevista: "Lo de mi acento es divertido. No es un coreano neutro porque hablo el dialecto de Busan. Así que cuando empezamos, como Yunjin habla coreano neutro, decidimos que yo intentaría cambiar mi acento de Busan y hablar coreano neutro. Eso, más pensar en la actuación y darme cuenta de que tenía acento americano, se convirtió en una mezcla rara de cosas".

Sin duda, la reacción negativa de parte del público, que cargó contra su acento, no fue planto de buen gusto para el actor. "No hay duda de que me dolió cuando sentí que la gente a la que intentaba respetar y agradar más me criticaba", ha contado: "Fue doloroso porque, como mi carrera desde entonces ha demostrado, muestro con orgulloso que soy coreano americano". Recordemos que el intérprete nació en Corea del Sur, pero se mudó con su familia a EE UU con tan solo dos años.

"Sé que no todas las representaciones tienen que ser respaldables al 100%, pero elijo mirar a las cosas y ver si están moviendo la aguja del progreso a mayor escala", ha continuado: "No creo que nadie pueda cuestionar el efecto positivo que tuvo Perdidos en cuanto a representación. Podrías argumentar incluso que ha tenido un efecto en la forma en la que elegimos al elenco ahora, si miramos a series similares que salieron como resultado de Perdidos".