Nueva serie de La Vecina Rubia llega a Netflix. ¿Será Miguel Ángel Silvestre el protagonista?

La cuenta atrás para el verano: la primera novela de La Vecina Rubia se adaptará en forma de serie con la productora Plano a Plano —la misma que la adaptación de Un cuento perfecto, de Elísabet Benavent, que se estrena en Netflix el próximo 28 de julio— y tenemos muchas preguntas.

Así es, destacamos que es la primera obra, ya que el segundo libro de La Vecina Rubia, también está en el mercado. Contando atardeceres es una novela que invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras de la autora anónima. Sin embargo, no es esta novela la que nos ocupa, ya que, de momento, es La cuenta atrás para el verano la que se va a adaptar en forma de serie.

La segunda obra de la Vecina Rubia, 'Contando atardeceres' LIBROS CÚPULA

La Vecina Rubia es el personaje anónimo más conocido de las redes sociales, aunque esto pueda parecer, a primera vista, una incongruencia, sostienen desde la editorial Planeta: "La cuenta atrás para el verano (Libros Cúpula, 2021) fue su primera novela en mayúsculas, donde volcó sus pasiones literarias con su humor característico y la verdad que la representa. De ella se han publicado 14 ediciones y se han vendido más de 200 000 ejemplares".

La creadora de "Madrugar es de guapas" o "Me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas" atesora ya 2,8 millones de seguidores en Instagram, pero no siempre fue así, aunque parezca mentira. Por el camino, han pasado muchas cosas: una pandemia, el amor confeso 'no correspondido' por Jon Kortajarena y mucho muchos memes.

Imagen que muestra a la instagramer 'La vecina rubia' bailando con el modelo y actor Jon Kortajarena. lavecinarubia - INSTAGRAM

La obsesión por la ortografía y las historias de amor platónico comenzaron con un 'tweet' en 2012, plataforma que comparte con otra cuenta con su famoso #elconejitoortográfico.

El amor no correspondido de Jon se acabó cuando el modelo le contestó en redes sociales. Ahí llegó el 'match' y la fama. Ahora, sus publicaciones —fruto de un trabajazo de años, con confinamiento incluido— tienen éxito asegurado y causas solidarias como 'Donar pelazo es de guapas' se hacen virales.

Actores de la nueva serie de La Vecina Rubia

"¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han sido capaces de cambiarla? —se pregunta la autora— Las últimas son las que realmente importan. Lauri, la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho, mi primer amor de la adolescencia. La malhumorada y siempre sincera Lucía, la calmada Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, MI PADRE, en mayúsculas. La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma".

¿A quién corresponde la elección actoral de los personajes de una descripción como esta? Si por sus seguidores fuera, lo tienen bastante claro: Óscar Casas, Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena o Maxi Iglesias. En cuanto a los femeninos, suplican por redes que sea Blanca Suárez, Clara Lago o Natalia Sánchez Molina.

''Cuenta atrás para el verano', libro en el que se basa la serie La Vecina Rubia

Por su parte, la rubia responde: "Es para mí un sueño hecho realidad. Ahora solo quedará por saber quiénes serán Lauri, Nacho, Lucía, Sara, Pol, Alex, Laux o mi padre".

No contamos con más detalles, ya que desde la productora tampoco se mojan con los nombres. Lo que sí sabemos es que la serie va a ser tan especial y 'diferente' como lo es La Vecina Rubia' centrada en la importancia de la autenticidad y la sinceridad, reflejando "las emociones y vivencias de alguien con quien comparte valores, sueños y miedos”, sentencia el presidente de Plano a Plano, César Benítez.

Así que no podemos decir otra cosa que PACIENCIA y que esperar es de guapas #rubiapaciente.

