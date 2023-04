"Si es rosa y brilla, lo quiero". Aferrándose a esta premisa fueron muchos los seguidores de la archiconocida La Vecina Rubia los que arrasaron con la colección de pequeños electrodomésticos (sí, de este color) que lanzó de la mano de Ufesa. Una propuesta tan bonita como útil que, como no podía ser de otra forma, tuvo como protagonista una freidora de aire en la que preparar bocados crujientes y deliciosos, porque, parafraseando a la influencer, "no hay nada que no mejore con croquetas".

Cabe destacar que no es la primera colaboración de la instagramer con una marca (su colección homewear junto a Women’Secret arrasó, por tercer año consecutivo, gracias a sus pijamas de invierno). Pero sí la primera para disfrutar de los fogones en casa sin perder la esencia que caracteriza a La Vecina Rubia y que, como cabe esperar, encanta a su legión de más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Muchos ya tendrán su airfryer rosa, o la sandwichera tres en uno con placas intercambiables o la tostadora para disfrutar del mejor desayuno, pero otros tantos siguen soñando con llenar de rosa su cocina. Pues este es el momento indicado, porque desde 20deCompras hemos descubierto que en Ufesa han lanzado un promopack con descuento que incluye los tres pequeños electrodomésticos de La Vecina Rubia que todos queremos en casa. La rebaja es del 25%, lo que supone un ahorro de 55 euros, ¿vas a dejarlo escapar?

Los tres nuevos pequeños electrodomésticos de la colección están incluidos en este 'pack'. Ufesa

Datos estructurados producto Nombre: Promopack La Vecina Rubia y Ufesa Descripción: Pack de pequeños electrodomésticos que incluye una freidora de aire de dos litros, un tostador y una sandwichera. Todos de la colección de La Vecina Rubia, en tonos rosados y con frases de la ‘influencer’. Esta compra supone un ahorro de 55 euros respecto a comprarlos por separado. Marca: Ufesa Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 164.99 Imagen:

Este pack incluye tres pequeños electrodomésticos muy útiles en la cocina. Para empezar, una freidora de aire de dos litros de capacidad y con seis programas prestablecidos para aprender a sacarle el máximo partido a este dispositivo culinario. Además, su compra incluye regalo: una de las cinco recetas favoritas de croquetas de la influencer, uno de sus platos estrella como bien confirma en su famosa frase, "no puedes gustarle a todo el mundo, no eres una croqueta". Este set también incluye un tostador de estilo retro que consigue unas tostadas doradas en las que aparece estampado el logo de corazón y pelazo de La Vecina Rubia. Incluso tiene función de descongelar. Por último, el pack se completa con una sandwichera tres en uno con placas intercambiables para elaborar sándwiches, gofres e ingredientes al grill.

La adquisición de este promopack supone un ahorro de 55 euros respecto al precio de comprar cada pequeño electrodoméstico de forma individual. Además, está rebajado un 25% en la web de Ufesa.

Toda la colección de La Vecina Rubia

Además del pack destacado sobre estas líneas, en la web de Ufesa también podemos adquirir los pequeños electrodomésticos que forman parte de esta segunda colección de manera individual. La freidora de aire, por ejemplo, cuesta 85 euros si se adquiere de forma independiente. A cambio obtenemos un gadget de dos litros de capacidad con seis programas preestablecidos (patatas fritas, pollo, pescado, hornear, recalentar y mantener caliente), para que desde que llegue a nuestro hogar le saquemos partido.

La sandwichera es otro de nuestros favoritos: con tres placas intercambiables, su utilidad en la cocina es mucha, desde cocinar al grill, hasta preparar sándwiches y gofres. Además de estas y otras propuestas culnarias, la colección se completa con una plancha de pelo, que cuesta menos de 50 euros, y que protege el cabello del calor gracias a sus placas con revestimiento de cerámica enriquecidas con aceite de argán.

