Es difícil no encariñarse con los personajes de las series o películas de ficción, ya que muchos de ellos nos acompañan a lo largo de varios años de nuestras vidas, convirtiéndose en compañeros indispensables en ellas. Personajes a los que vemos crecer, aprender y superarse a sí mismos, personajes que nos hacen reír y llorar.

Sin embargo, el guion de estas producciones muchas veces no resulta ser como la audiencia desea y la muerte hace su aparición para llevarse a alguno de los protagonistas, muchas veces dejando boquiabiertos a los fans. Desde Juego de tronos a The Walking Dead, recopilamos algunas de las muertes más impactantes y lloradas de las series de televisión recientes. ¿Cuál es la que más te impresionó a ti? SPOILERS a continuación, claro.

Logan Roy en ‘Succession’

Brian Cox como Logan Roy en 'Succession' Cinemanía

El magnate protagonista de la serie de HBO Max, Logan Roy (Brian Cox), moría debido a un infarto en el capítulo tres de la cuarta temporada de la serie dejando a sus cuatro hijos Roman (Kieran Culkin), Connor (Alan Ruck), Shiv (Sarah Snook) y Kendall (Jeremy Strong) “huérfanos” y a un enorme imperio sin emperador.

Pese al deterioro palpable en su salud desde el inicio de la serie, su imagen continuaba siendo la de un hombre fuerte y poderoso que sería capaz de plantarle cara a la muerte con un buen “fuck off!”, por lo que su pérdida resultó inesperada.

Tess Servopoulos en ‘The Last of Us’

La muerte de Tess en 'The Last of Us' Cinemanía

El personaje interpretado por Anna Torv en la primera temporada de la aclamada The Last of Us moría en el segundo capítulo tras decidir sacrificar su vida al ser infectada por el Cordyceps, dando así una oportunidad a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) para huir de un numeroso grupo de zombies.

Una muerte prematura que llegó nada más empezar la serie acabando con cualquier posibilidad de explorar en profundidad a este valiente y empoderado personaje femenino, así como su relación con los dos protagonistas.

Eddie Munson en ‘Stranger Things’

La muerte de Eddie Munson en 'Stranger Things' Cinemanía

La temporada cuatro de la serie fantástica de Netflix nos presentó a Eddie Munson (Joseph Quinn), un adorable estudiante rockero de los años 80, líder del grupo Hellfire Club al que asisten los protagonistas con regularidad para jugar a Dragones y Mazmorras.

La audiencia se encariñó con este personaje con facilidad, pero este fallecía en el noveno episodio aniquilado por los murciélagos del Upside down o Demobats mientras los distraía para dar una oportunidad a Steve (Joe Keery) y compañía de rescatar a Max (Sadie Sink) de las garras de Vecna.

Jackie Taylor en ‘Yellowjackets’

La muerte de Jackie Taylor en ‘Yellowjackets’ Cinemanía

Por las referencias constantes a su pérdida sabíamos que posiblemente Jackie (Ella Purnell), la popular líder del equipo de las Yellowjackets, no había sobrevivido a la etapa que las protagonistas vivieron en el bosque de Canadá, pero no que su muerte había sido causa de ser abandonada a su suerte por sus compañeras en el frío del invierno. Para más inri, su mejor amiga Shauna (Sophie Nélisse) y las demás se comen su cadáver después de intentar incinerarlo, inaugurando así su etapa más caníbal.

Fred Waterford en ‘El cuento de la criada’

Joseph Fiennes como Fred Waterford en ‘El cuento de la criada’ Cinemanía

Quizá una de las muertes que menos ha entristecido a la audiencia fue la de Fred Waterford (Joseph Fiennes) en la cuarta temporada a manos de June (Elisabeth Moss) y de docenas de mujeres supervivientes de Gilead perjudicadas por el comandante o por el régimen que el mismo ayudó a crear. La protagonista acababa de esta impactante manera con el hombre que la violó y torturó repetidamente durante años en un acto que definitivamente también la transformaría a ella misma.

Lucerys Velaryon en ‘La casa del dragón’

Lucerys Velarion y Rhaenyra Targaryen en 'La casa del dragón' Cinemanía

El primer spin-off de Juego de tronos no quería quedarse atrás de su serie madre y, después de una primera temporada relativamente tranquila, acababa en una impresionante secuencia de su último episodio con la vida del joven Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), hijo de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), a manos de Vaghar, el dragón de su tío Aemond (Ewan Mitchell). Lo peor de todo: que fue un accidente debido al escaso control de los jinetes sobre sus dragones y la arbitrariedad de estos.

Tanya McQuoid en ‘The White Lotus’

Jennifer Coolidge como Tanya McQuoid en ‘The White Lotus’ Cinemanía

El personaje más querido de The White Lotus, por el cual Jennifer Coolidge ganó los premios Emmy y Globo de Oro a Mejor Actriz, acababa muriendo de la manera más tonta después de dos temporadas de intensas vivencias en los hoteles de Hawai y Sicilia. La protagonista resbaló en el yate de sus ex amigos gays después de, por fin, librarse de ellos, recibiendo un golpe mortal en la cabeza. Un triste final para toda una heroína de nuestro tiempo.

Glenn Rhee y Abraham Ford en ‘The Walking Dead’

La muerte de Glenn Rhee y Abraham Ford en ‘The Walking Dead’ Cinemanía

La popular serie de zombies, basada en los cómics de Robert Kirkman, contempló la muerte de muchos de sus protagonistas a lo largo de sus 11 temporadas, pero cómo olvidar las de Glenn (Steven Yeun) y Abraham (Michael Culitz) a manos de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y su bate Lucille en el primer episodio de la temporada siete. Aunque muy lamentadas por la audiencia, fueron solo una muestra de las 41 muertes de las que fue responsable el líder de Los Salvadores.

Miguel Rivas en ‘This Is Us’

Mandy Moore y Jon Huertas como Rebecca y Miguel en 'This Is Us' Cinemanía

El segundo marido de Rebecca Pearson (Mandy Moore), Miguel (Jon Huertas), es quien se encarga de cuidar a la protagonista a lo largo de los años mientras esta atraviesa la complicada enfermedad del Azheimer, demostrando un amor incondicional. Sin embargo, la salud del propio Miguel también se va deteriorando poco a poco a medida que envejece y acaba falleciendo por causas naturales antes que su mujer en el capítulo 15 de la sexta temporada, poco antes del final definitivo de la serie.

Ned Stark, La Boda Roja y Hodor en ‘Juego de tronos’

La muerte de Ned Stark en 'Juego de tronos' Cinemanía

Si esta lista fuera un ranking, sin duda el oro sería para Juego de tronos. La serie de HBO Max es conocida, entre otras cosas, por no tener piedad alguna con sus personajes, y así lo demostraba desde su primera temporada al acabar con la vida de su principal protagonista, Ned Stark (Sean Bean), tras ser acusado de traición por sus enemigos: el nuevo rey Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) y su madre, Cersei Lannister (Lena Headey).

Dos temporadas más tarde, la serie nos volvía a sorprender con una de las mayores masacres recordadas en la historia de la televisión, la de La Boda Roja. En ella, tanto los novios Robb Stark (Richard Madden) y Talisa (Oona Chaplin) como la madre del primero, Catelyn Stark (Michelle Fairley), así como sus miles de vasallos, eran asesinados por Walder Frey (David Bradley) y sus aliados en venganza por romper el acuerdo matrimonial que uniría a sus casas.

La Boda Roja en 'Juego de tronos' Cinemanía

Juego de tronos no dejó de sorprendernos con nuevas muertes a lo largo de sus ocho temporadas, pero cómo olvidar ese “Hold the door” pronunciado antes de la muerte del querido personaje de Hodor (Kristian Nairn), quien se sacrificaba para salvar a Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) de un grupo de caminantes blancos en la quinta temporada en un momento que incluyó una impresionante paradoja temporal.

La muerte de Hodor en 'Juego de tronos' Cinemanía

Estas son solo algunas de las muertes más impactantes e inesperadas con las que las ficciones televisivas de los últimos años han sorprendido a miles de fans alrededor de todo el mundo, y que nos demuestran que hoy en día no podemos poner la mano en el fuego por la supervivencia de ningún personaje ni encariñarnos demasiado con ellos, pues cualquiera podría ser el siguiente en la lista. Hasta entonces, seguiremos disfrutando de sus aventuras mientras podamos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.