Brian Cox lo cuenta todo: así se ocultó el gran giro de la recta final de 'Succession'

[Este artículo contiene SPOILERS de 'SUCCESSION' temporada 4, episodio 3]

Succession ha llegado inesperadamente al episodio más determinante de su recorrido. Si el anuncio de que la cuarta temporada sería la última de la trágica sátira familiar de HBO ya pilló a los fans por sorpresa, la serie creada por Jesse Armstrong ha asestado otro impactante golpe a sus seguidores en el tercer episodio de su recta final.

Logan Roy ha muerto. El fallecimiento del tiránico patriarca y líder supremo de Waystar RoyCo, interpretado por Brian Cox con inigualable vileza, ha ocurrido mientras se hallaba en pleno vuelo hacia Suecia para intentar salvar el acuerdo con la empresa GoJo de Lukas Matsson (Alexander Skarsgård).

El enésimo desplante de Logan a su hijo Connor (Alan Ruck) al no acudir a su boda por anteponer la reunión de negocios ha pasado a segundo plano cuando sus hermanos Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Shiv (Sarah Snook), presentes en la ceremonia, han recibido una llamada de Tom (Matthew Macfadyen) informándoles de que su padre no respiraba y se le estaba intentando practicar una reanimación cardiovascular en pleno vuelo.

El horizonte de Succession a partir de ahora es una incógnita para los siete episodios que quedan antes de la conclusión de la serie. La decadencia física de Logan Roy y sus problemas de salud han sido amenazas que los guionistas siempre han utilizado para prolongar la intriga sucesoria del emporio mediático que maneja con mano de hierro, pero que haya terminado por suceder de forma fulminante antes del episodio final abre un campo infinito de posibilidades.

Cómo se guardó el secreto

Obviamente, esta circunstancia ha sido uno de los secretos mejor guardados de Succession hasta la emisión del episodio. El propio Brian Cox se implicó al máximo para conseguir que nadie sospechara, tal y como ha contado en una entrevista con Deadline.

"Estoy muy orgulloso porque me las arreglé para guardar el secreto. Es la primera vez que lo consigo y es un secreto enorme", reconoce el actor escocés, que supo el destino de Logan desde el principio del rodaje de la temporada cuando se lo contó el showrunner Jesse Armstrong.

Cox asegura que ya no aparecerá durante el resto de la temporada, así que podemos dar la muerte de Logan Roy como verdadera y a salvo de trucos de guion. Ni siquiera contemos con flashbacks. A pesar de todo, el actor acudió al rodaje de la serie el día de filmación del funeral de su personaje con la intención de no levantar sospechas que pudieran acabar en filtraciones de la noticia.

"El plan era filmar conmigo en la iglesia una escena falsa, solo para despistar a la gente. Pero el rodaje se complicó y se hizo demasiado tarde. Lo que menos necesitaban era preparar una escena de mentira con Logan Roy que ni se iba a ver en la serie. Así que cuando me estaba preparando me dijeron que ya no hacía falta que fuera al set", recuerda el actor.

"Entonces les dije que no. Que yo iba. 'Pero no vamos a rodar la escena', me contestaron. Les dije que iba a ir [de todas formas] porque habría mucho paparazzi por la zona, y se iban a preguntar de quién era el funeral. (...) Al bajar del coche me empezaron a hacer fotos a diestro y siniestro. Ya sabían que Logan estaba en el funeral. Si no lo hubiera hecho, habrían sabido que era el funeral de Logan", explica.

Y concluye, satisfecho: "Fue cosa mía. A nadie más se le ocurrió porque tenían muchísimo lío; fue una temporada muy complicada de rodar".

