Brian Cox visita el Museo del Prado y encuentra el cuadro que mejor describe 'Succession'

Tras un 2022 marcado por el regreso a Poniente con La casa del dragón, HBO Max arrancó 2023 con otro fenómeno entre manos, The Last of Us, y ahora sigue fidelizando a sus usuarios con la última temporada de Succession, que acaba de estrenar.

Brian Cox, el temible patriarca Logan Roy en la ficción, ha estado en Madrid para presentar la serie y no ha perdido la oportunidad de visitar el Museo Nacional del Prado. Durante la hora que ha durado el recorrido, el actor ha disfrutado de las pinturas de Goya, una artista al que admira profundamente.

Ha sido una de las obras del pintor la que ha llamado la atención de Cox en especial: Saturno, parte de la serie de las Pinturas negras de Goya.

Brian Cox ha elegido su pintura favorita del Prado 🖼️ Quién entendió, entendió #Succession pic.twitter.com/HYP1mAyeFl — HBO Max España (@HBOMaxES) March 29, 2023

El actor Brian Cox ha encontrado en el Museo del Prado a su personaje de la serie #Succession pic.twitter.com/SfMpVV9Ts5 — Museo del Prado (@museodelprado) March 29, 2023

"Este es el cuadro con el que me describen", ha asegurado en su visita, señalado la obra, en referencia a su rol en Succession: "Logan Roy, Saturno devorando a sus hijos. Es un poco duro".

Son muchas las ocasiones en las que este cuadro se ha vinculado con el protagonista de Succession debido a su desapego y crueldad con sus hijos. Recordemos que, en tres entregas, el padre de los Roy ha evitado por todos los medios dejar su empresa, Waystar RoyCo, en manos de sus vástagos.

Sin ir más lejos, la tercera temporada se despedía con Logan vendiendo la compañía en el último segundo a Lukas Matsson, el magnate interpretado por Alexander Skarsgård. Así, el protagonista volvía a engañar a sus hijos y los dejaba completamente desolados.

A la espera de saber más sobre cómo avanza la cuarta y última temporada de la serie, ya tenemos la reunión del patriarca con su oscura inspiración pictórica.

