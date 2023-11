'Memento Mori, temporada 2': Yon González seguirá asesinando, aunque va a tardar en hacerlo

En España, todo lo que se necesita para poner en marcha una serie de éxito es conseguir que Yon González acepte protagonizarla. Su currículo es elocuente: El internado, Gran Hotel, Las chicas del cable… Amazon Prime Video detectó esta tendencia y contrató al guipuzcoano para Memento mori. Eso sí, sus papeles como héroe han terminado. Ahora, a Yon González le tocaba matar.

Dos semanas después de su estreno, esta serie seguía a la cabeza de lo más visto en nuestro país dentro del catálogo de Amazon Prime Video, imponiéndose a series como Gen V, Invencible o la también patria Romancero. Aunque la plataforma aún no ha confirmado si habrá una segunda temporada, hay bastantes motivos para pensar que así será, y la popularidad de la primera es sólo uno de ellos. En cambio, también hay razones para pensar que nos separan, al menos, un par de años de su estreno.

Fotograma de 'Memento Mori' Amazon Prime Video

¿Habrá segunda temporada de ‘Memento mori’?

El último episodio emitido no deja lugar a dudas: la historia del sociópata Augusto continuará. Los espectadores de Memento mori se han quedado con la imagen de Yon González huyendo en una moto en la que también viaja Violeta, una chica a la que policía había empleado como cebo para capturarlo. Cabe recordar que esta serie está basada en la primera entrega de la trilogía Versos, canciones y trocitos de carne, de César Pérez Gellida. Su continuación se titularía, por tanto, Dies irae, y tampoco sería la definitiva.

¿Qué actores participarán en la segunda temporada?

A no ser que Amazon Prime Video decida que otros intérpretes den vida a los personajes centrales de la trama, Yon González y Francisco Ortiz (el policía Ramiro Sancho) seguirán al frente de la historia de Memento mori. Quien no aparecerá, en principio, será Manuela Vellés, ya que su personaje fue asesinado en la primera temporada, aunque podría colarse en la segunda tanda de episodios gracias a algún sueño o flash-back. Por su parte, el desenlace de la serie (aunque sí, claro, la novela) no permite saber si Carapocha (Juan Echanove) ha sobrevivido o no al accidente. Y nosotros preferimos no estropeártelo.

Juan Echanove y Francisco Ortiz en 'Memento mori' Amazon Prime Video

¿Cuánto tendremos que esperar?

Teniendo en cuenta que aún no ha habido confirmación oficial por parte de Amazon Prime Video y a que pasó un año entre el rodaje de la primera tanda de episodios y su incorporación al catálogo, sería lógico que la segunda temporada de Memento mori no se estrenase, como muy pronto, antes de 2025.

