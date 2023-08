Así es ‘Medicina Letal’: la serie de Netflix que trata la cruda realidad sobre la crisis de los opioides en EEUU

Netflix es un especialista en producir contenidos que relatan diversos aspectos de la realidad. Desde algunos de los crímenes más mórbidos de la historia reciente de España hasta documentales sobre los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, la plataforma continúa basándose en la vida real para sus proyectos. Y el último ha sido todo un éxito.

El pasado 10 de agosto llegó al catálogo de Netflix la serie Medicina letal, que relata la incipiente crisis de los opioides que atraviesa Estados Unidos actualmente y que ya se ha cobrado la vida de la escalofriante cifra de medio millón de personas. Creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster (Un vecino extraordinario), el proyecto ha cautivado a los espectadores alrededor de todo el mundo.

Matthew Broderick en 'Medicina letal' Keri Anderson/ Netflix

Sinopsis de 'Medicina letal'



"Este drama explora en profundidad la crisis de los opiáceos en EE. UU. a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora que busca la verdad", reza la sinopsis oficial de esta serie, que está compuesta de seis episodios de unos 50 minutos de duración. Todos están basados en el libro de Barry Miller Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, así como en el artículo The Family That Built an Empire of Pain, que escribió Patrick Radeen Keefe para The New Yorker.

Matthew Broderick es Richard Sackler en 'Medicina Letal' Keri Anderson/ Netflix

Reparto de 'Medicina letal'

La serie está protagonizada por Matthew Broderick (Sin malos rollos), uno de los responsables de la farmacéutica Purdue, Uzo Aduba (Orange Is the New Black), una investigadora que pretende revelar la verdad, Sam Anderson (Perdidos), Clark Gregg (Marvel Agents of S.H.I.E.L.D), Taylor Kitsch (John Carter) y Dina Shihabi (Jack Ryan), además de otros muchos personajes secundarios que dan forma a esta serie.

Tráiler de 'Medicina letal'

La serie está disponible desde hace unas semanas, pero su tráiler ya reflejaba lo que iba a ser: una serie donde los poderosos de las farmacéuticas se siguen enriqueciendo a costa de los millones de personas a las que se les receta el OxyContin. Es una de las miniseries ideales para disfrutar este verano.

Éxito de 'Medicina letal'

Medicina letal se convirtió en un éxito instantáneo, con 7.200.000 de visualizaciones en sus primeros cuatro días con casi 36 millones de horas vistas. Esos datos no hicieron más que aumentar en su segunda semana, cuando rozó los 11 millones de visionados y superó los 54 millones de horas, siendo la segunda ficción de habla inglesa más vista en el planeta.

Por su parte, en España, fue la cuarta serie más consumida en su primera semana, mientras que en la segunda escaló hasta la tercera plaza, solo por detrás de la miniserie sobre el famoso juicio celebrado entre Amber Heard y Johnny Depp y Un cuento perfecto, la última adaptación de la autora Elísabet Benavent.

