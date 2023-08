10 miniseries perfectas para ver en el móvil cuando estás en la playa o en la piscina

Las vacaciones de verano en España suelen ser sinónimo de descanso y de costa. La legada del buen tiempo y el merecido descanso suelen ir acompañados de días de playa o tardes de piscina, y aunque sea un plan muy apetecible, siempre hay algún rato en el que no hay nada que hacer. Una muy buena opción para ocupar ese tiempo es ver una miniserie.

Con la proliferación de las plataformas de streaming, el catálogo a disposición de los usuarios ha crecido exponencialmente. Por ello, hay multitud de contenidos disponibles a golpe de clic, así que en ocasiones puede ser difícil escoger una opción para ver mientras se disfruta de un día de sol. Aquí tienes diez miniseries ideales para esta temporada estival.

'Medicina letal' (Netflix)

La miniserie más reciente de Netflix llegó a la plataforma el pasado 10 de agosto y ya se ha convertido en un éxito. Creada por Micah Fitzerman-Blue y por Noah Harpster (Un amigo extraordinario, 2022), relata la incipiente crisis de los opiáceos en Estados Unidos (como el Fentanyl), mediante adictos, los jefes de farmacéuticas y quien busca la verdad. Está protagonizada por Matthew Broderick (que recientemente ha aparecido en Sin malos rollos junto a Jennifer Lawrence), Uzo Aduba (Orange is the New Black) y Taylor Kitsch (John Carter, 2012).

'Un cuento perfecto' (Netflix)

Si estás suscrito a Netflix puedes ver una miniserie centrada en los fármacos o una historia de amor veraniega y que se basa en uno de los mayores best-sellers de España. Un cuento perfecto, que adapta la novela de Elísabet Benavent, está protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel, que viven una aventura romántica casi sin quererlo en un viaje a Grecia.

'Las invisibles' (SkyShowtime)

Los hoteles ganan protagonismo durante el verano, aunque en estos inmensos alojamientos siempre hay un grupo de personas que no están a la vista de los huéspedes, pero que son fundamentales para que las estancias de los clientes sean lo más cómodas posible: las kellys. Las invisibles, protagonizada por cuatro mujeres con numerosos problemas, relata la vida de estas limpiadoras de hotel que suelen ser olvidadas, aunque lo hace con un toque de danza.

'Círculo cerrado' (HBO Max)

Steven Sorderbergh se está hinchando a hacer proyectos con HBO Max. Al cierre de la trilogía del stripper más famoso del cine, El último baile de Magic Mike (2023), hay que sumar una miniserie de ciencia ficción: Círculo cerrado, protagonizada por Zazie Beetz y Claire Danes relata, en tono cómico, el secuestro de varias personas en Nueva York. Además, el director de Atlanta también ha estrenado una tercera producción con la plataforma completamente por sorpresa: Command Z.

'The Idol' (HBO Max)

Uno de los proyectos más controvertidos de la primera mitad del año fue la nueva miniserie de Sam Levinson (Euphoria) para HBO Max, en la que una Lily-Rose Deep convertida en estrella del pop vivía una vorágine bacanal continua junto a The Weeknd en The Idol, que a pesar de la gran polémica que suscitó se convirtió en uno de los contenidos más vistos.

'Secuestro en el aire' (Apple TV+)

A finales de junio llegó a la plataforma de Silicon Valley este thriller protagonizado por Idris Elba, en el que el actor da vida a un negociador corporativo que intenta dialogar con unos secuestradores que han tomado el vuelo KA29, que partía desde Dubai camino de Londres. Está compuesta de siete episodios.

'The Crowded Room' (Apple TV+)

Otra de las grandes apuestas de AppleTV+ para este año fue The Crowded Room, una miniserie basada en la historia real del asesino Billy Mulligan (al que en la serie cambian de nombre). Protagonizada por un Tom Holland que acaba de abandonar las redes sociales y Amanda Seyfried, es una miniserie ideal para los amantes del true crime.

'Las buenas madres' (Disney+)

El pasado mes de abril llegó a Disney+ una miniserie italiana centrada en la mafia calabresa. Las buenas madres es el relato de tres mujeres pertenecientes al seno de la 'Ndrangheta, la organización criminal típica de la región de Calabria, y su intento por acabar con la estructura desde dentro con la colaboración de una fiscal. Cuenta con seis capítulos.

'La noche que Logan despertó' (Filmin)

El último proyecto de Xavier Dolan antes de dejar el cine ha sido esta miniserie centrada en tres amigos, dos de ellos hermanos, que ven como un terrible acontecimiento separa sus caminos, que se vuelven a juntar tres décadas más tarde. El joven director canadiense, siguiendo uno de los temas más recurrentes en su filmografía, explora las relaciones maternofiliales durante los cinco episodios que marcan su retirada.

'Exterior noche' (Filmin)

Dos décadas después de Buenos días, noche (2003), Marco Bellochio regresa al caso Moro, en el que el líder del partido Democracia Cristiana Aldo Moro fue secuestrado y asesinado en 1978. Compuesta de seis episodios, amplifica lo que ya su pudo ver hace 20 años sobre los 55 días de cautiverio y posterior magnicidio del político italiano.

