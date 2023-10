Los Javis podrían hacer un spin-off de 'Paquita Salas' centrado en Noemí Argüelles

La hipotética cuarta temporada de Paquita Salas en Netflix se ha convertido casi en una cuestión de Estado en España. La serie creada por Los Javis, que acaban de estrenar La Mesías en Movistar Plus+, se ha convertido en una de las ficciones más queridas gracias a personajes como la propia representante de actores, Magüi, interpretada por Belén Cuesta, o la icónica Noemí Argüelles (Yolanda Ramos), a la que podríamos ver muy pronto: la community manager de la vida podría tener una serie propia, tal y como han confirmado Javier Ambrossi y Javier Calvo, que serán los próximos presentadores de los Goya.

Los creadores de ficciones como Veneno (y productores de su secuela, Vestidas de azul), al ser preguntados en el podcast de La Pija y la Quinqui por la cuarta temporada de la serie de Netflix, desvelaron una sorpresa para los fanáticos. Javier Calvo afirmó que "hay algo que puede que hagamos antes, si lo hacemos...", mientras que Javier Ambrossi se encargó de revelar de qué se trataba: hay una posibilidad encima de la mesa de hacer un spin-off de Paquita Salas centrado en Noemí, para lo cual "habría un camino".

El spin-off de 'Paquita Salas' ya está estructurado

Además, Los Javis reconocen que llevan ya un tiempo con ese proyecto en la cabeza: "Es una idea que hemos pensado mucho [...] y que podría ser algo que podríamos hacer en algún momento, afirma Javier Calvo, aunque Javier Ambrossi lo interrumpe para matizar que todo está "en condicional", refiriéndose a que no es seguro que se vaya a producir.

El posible spin-off de Paquita Salas no solo es una idea, sino que incluso los creadores de La Mesías, que está rodeada de polémica con las Flos Mariae, ya han pensado en cierta medida cómo sería la historia del personaje interpretado por Yolanda Ramos : "Nos gustaría mucho, nos emociona y sería una serie súper chula y súper divertida y que ya tenemos incluso estructurada y pensada", asegura Javier Calvo.

¿Cuándo vuelve 'Paquita Salas'?

Los Javis afirman que se producirá una nueva entrega de la serie de Netflix, pero que no hay una fecha concreta: "Habrá cuarta temporada de Paquita Salas en algún momento, habrá que hacerla. Evidentemente todo el mundo la quiere". Eso sí, los directores de La llamada (2017) no quieren dejar espacio a la especulación: "No está confirmada".

Los Javis pudieron trabajar con Marvel y DC

En ese mismo podcast Los Javis también dieron otra exclusiva, esta vez relacionada con el mundo de los superhéroes: "Una vez nos ofrecieron hacer una serie de superhéroes de DC", confiesa Javier Calvo, que también desvela por qué la rechazaron: "Les dije 'es que tengo que hacer La Mesías"'. No solo eso, sino que la otra gran franquicia del sector, Marvel, también contactó con ellos: "Nos llamaron para hacer una cosa", aunque también declinaron la oferta.

