Javier Calvo cuenta su hándicap con 'La Mesías': "Nos cuesta mucho escribir personajes heteros"

Ya son tres los capítulos que se han emitido de La Mesías, la nueva serie de Los Javis para Movistar Plus+ y que está dando mucho de que hablar alrededor de toda España. En la ficción que se centra en el desmesurado fanatismo religioso aparecen algunos de los colaboradores habituales de los guionistas, como Macarena García o Gracia Pelayo, aunque también se podrá ver a rostros ya conocidos en el universo de los creadores como Mariona Terés o el director Nacho Vigalondo.

Una de las novedades en la ficción, que no está basada en el célebre grupo Flos Mariae, respecto a sus anteriores proyectos es el fuerte peso en la trama que tiene un hombre de notable masculinidad: Enric, interpretado por Roger Casamajor (Pan negro, 2010) es uno de los elementos centrales de La Mesías, y es que este tipo de personalidades no son nada comunes en los proyectos de Javier Ambrossi y Javier Calvo, y éste último ha desvelado el por qué.

Escribir el personaje de Enric en 'La Mesías', un desafío

Javier Calvo, en el podcast La Script, ha confesado que los hombres heterosexuales no son su fuerte a la hora de crear personajes: "La masculinidad más hetero nos cuesta más. Me costaba mucho escribir personajes masculinos tan como mi padre. No los pillo, me cuesta", reconocía el guionista en el micrófono.

Aún así, Los Javis intentaron superar sus dificultades: "Hicimos el esfuerzo con el personaje de Enric, de decir, no, lo vamos a explorar porque también hay algo muy interesante, algo inexplorado. Además, afirma que hay algo "muy reivindicable" en escribir ese tipo de personajes diametralmente opuestos a los habituales en sus proyectos.

¿Quién es Enric, el protagonista de 'La Mesías?

Los verdaderos protagonistas de La Mesías son Montserrat, encarnada por Ana Rujas que también la hemos visto en Cardo y el propio Enric, un hombre atormentado por la fuerte raíz religiosa de su madre y al que también se le puede ver en tres etapas de la vida: Bruno Núñez es quien lo interpreta cuando es un niño, Biel Rossell Pelfort cuando ya es un adolescente, y Casamajor es quien lo encarna en su versión adulta.

Ni en Paquita Salas, que de momento no volverá, ni en La llamada (2017) ni en Veneno los hombres han tenido un papel principal. El personaje de Enric en La Mesías marca la primera vez en la que hay un protagonista masculino en un proyecto de Los Javis, que también producirán Vestidas de azul, la secuela de su serie centrada en Cristina Ortiz (La Veneno).

