Los Javis desmienten que 'Paquita Salas' vaya a volver pronto

Ya cercano el final del actual Festival de San Sebastián, los Javis han presentado La Mesías. Se trata de su nueva serie: una producción de Movistar+ que se compone de siete episodios y gira en torno a cinco hermanas que se hacen virales gracias a su grupo de música pop religiosa. Obvio, este grupo está inspirado en las inclasificables Flos Mariae, y la serie ha congregado a un reparto que incluye a Macarena García, Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi y Cecilia Roth.

Las primeras críticas apuntan a otro triunfo de los Javis (la pareja Javier Ambrossi-Javier Calvo), que al frente de su productora Suma Content se han marcado éxitos como Veneno o Cardo. No obstante, la conversación despertada por La Mesías se ha visto opacada en cierta forma por unas declaraciones recientes de Belén Cuesta. Esta actriz formó parte de la serie más famosa de los Javis, Paquita Salas, y hace poco prometió que volvería. “Se hará una nueva temporada de Paquita Salas, pero no sé cuándo”, dijo Cuesta mientras promocionaba su último trabajo, El Cuco.

Ha sido inevitable preguntarle a los Javis por ello. Y ambos cineastas, en declaraciones recogidas por Fotogramas, han pedido calma a un fandom enfervorecido tras las palabras de Cuesta: no hay un plan definido para que vuelva Paquita Salas. “Estamos en un momento diferente”, explica Ambrossi. No descartan que estos nuevos capítulos vean la luz en un futuro, pero no será uno próximo. Calvo añade, de hecho, que tras La Mesías “lo siguiente que nos gustaría hacer es una película”.

Por otra parte, los Javis vuelven a pensar a cada tanto en Paquita Salas. “Ideas hay miles”, asegura Ambrossi. “Tengo en el ordenador una carpeta que pone ‘Paquita 4’ con doscientos millones de cosas que nos gustan, que nos hacen reír, chistes... pero siento que todavía no es el momento. Nosotros cambiamos mucho. A lo mejor cuando se estrene La Mesías tomamos un mes de vacaciones y volvemos con ganas”.

Al frente de Suma Content, los Javis aclaran que ellos son quienes tienen la última palabra sobre si Paquita Salas sigue adelante “o no”, de cara a un estreno en Netflix. Aparte de La Mesías (que se estrena el 11 de octubre), la famosa dupla está envuelta en otros dos proyectos: Vestidas de azul como continuación de Veneno, y Piraña y Mariliendre. Ambas, destinadas a Atresplayer. Paquita Salas tendrá que esperar.

