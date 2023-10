Angy Fernández desvela cómo eran los fines de semana del reparto de ‘Física o Química’: “No hubo orgías, pero ojalá”

Durante su promoción de El cuerpo en llamas, Úrsula Corberó revivió un fuego que llevaba años encendido. En una conversación con Ibai Llanos, la actriz barcelonesa recordó sus días en la serie Física o Química y, por culpa de un malentendido, se vio repitiendo cómo mataban el tiempo ella y sus compañeros de rodaje entre capítulo y capítulo. La vida sexual de los quinceañeros de esta serie, que se emitió en España hace 12 años, haría palidecer a Mick Jagger. La de los actores que los interpretaban no se quedaba atrás.

“Follábamos todos con todos”, le contó Corberó a Llanos, dando por hecho que este había leído una entrevista anterior de la actriz, en la que destapaba el particular pasatiempo del elenco. Pero el presentador no lo había hecho y su mandíbula desencajada fue más que elocuente.

Úrsula Corberó y Maxi Iglesias en 'Física o química' Cinemanía

Al parecer, cada cierto tiempo, los alumnos del Zurbarán alquilaban una casa rural y, método Stanislavski mediante, se dejaban llevar por la pasión de sus personajes. “No sé en qué momento se me pasó en la cabeza decir aquello”, reconoció, riendo, Corberó. Sin embargo, no todos los involucrados en las fiestas las recuerdan de la misma forma.

Monogamia, casas rurales y juegos de rol

En el pódcast Animales humanos, Angy Fernández, otra de las actrices de Física o Química, ha contado su versión de la historia. “Claro que había casas rurales”, dijo Fernández, “pero orgías no. Ojalá hubiese habido orgías”. Ella, por entonces, tenía novio, y dormía con él. Así que, al menos, Angy no compartió la euforia por “no salir del personaje” del resto del reparto.

A continuación, la cantante e intérprete especifica que, aunque “hubo líos” entre los actores, la casa rural era un lugar seguro y para todos los públicos. En lugar de jugar a la botella, los integrantes de Física o Química pasaban las noches con un juego de rol diseñado por Javier Calvo (a la postre, mitad de Los Javis).

De hecho, según Fernández, Calvo buscó la casa rural sólo “para hacer el juego de rol”, que consistía en asignarle un personaje a cada uno de los jugadores; personaje que no debían abandonar en ninguna circunstancia. No dio más detalles al respecto. Así que puede que Corberó llevara, después de todo, su parte de razón.

