Flos Mariae vs. Stella Maris: la lucha entre bandas de pop cristiano en la nueva serie de Los Javis

Movistar Plus+

Flos Mariae ha vuelto a la primera plana de los medios después del estreno de la serie La Mesías. Entre gallos, letras estrafalarias y vestidos de colores chillones, el grupo de pop cristiano de las siete hermanas Bellido Durán se hacía viral en YouTube en 2013 por sus cánticos religiosos y algunos videoclips demenciales con millones de reproducciones, como el de la canción Amén.

Ahora, la banda vuelve a ser tendencia por la similitud de su historia con la nueva ficción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como los Javis, de la que los creadores han intentando distanciarse en todo momento. No obstante, la crispación de las hermanas Bellido Durán en las redes sociales, quienes han criticado de forma abierta esta producción de Movistar Plus+, ha causado que los rumores no dejen de acrecentarse.

Stella Maris, un nuevo fenómeno viral

En la serie de Movistar+, Stella Maris es el nombre del grupo musical de seis hermanas que dedican sus cantos al cristianismo y están comandadas por Cecilia, interpretada por la cantante Amaia Romero. Detrás del resto de componentes encontramos a Aina (Cristina Rueda), Julia (Mabel Olea), Neus (Valeria Collado), Beth (Ania Guijarro) y Nora (Sara Roch).

De hecho, además de la flamante ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia, Cristina Rueda es conocida por su participación en Operación Triunfo 2009 y por la película musical El Cover, mientras que Mabel Olea formaba parte del grupo de baile de la canción Ay mamá. Sí, aquella canción que Rigoberta Bandini convertía en un himno en su paso por el Benidorm Fest.

En la serie de Movistar, la situación de las protagonistas esconde detrás una historia de maltrato psicológico y fanatismo religioso, donde las jóvenes no son escolarizadas y quedan bajo el amparo de los dos hermanos mayores, fruto de una relación anterior de su madre, Enric (Roger Casamajor) e Irene (Macarena García).

Stella Maris se ha convertido en una de las grandes bazas de la serie de los Javis, regalándonos algunas grandes canciones como Stella Maris o La alcantarilla. Melodías compartidas por una cuenta creada en YouTube para este grupo ficticio que amenaza con transformarse en un nuevo fenómeno de masas.

Flos Mariae vs. Stella Maris

En mitad del rodaje, la producción ya recibió la ira de las hermanas Bellido Durán. O, al menos, de parte de ellas. En un comunicado de Mariah’s Pop (uno de los grupos creados tras la división de Flos Mariae), estas advertían a la producción de la posibilidad de emprender acciones legales después de que la serie fuera relacionado con el nombre de Flos Mariae. En dicho vídeo, Flor, Montserrat y Patricia chocaban al aparecer vestidas con un sobrio traje negro y un mensaje muy serio.

A estas palabras de Mariah’s Pop se sumaba otro comunicado reciente donde las hermanas querían dejar claro que la serie está totalmente alejada de lo que fue realmente su vida. "Queremos deciros que nunca hemos sufrido ningún tipo de maltrato, y siempre hemos tenido el nivel de estudios y conocimientos propios de cada edad", explicaba Montserrat, que es la cuarta hermana de los Bellido Durán, nacida el año 1986.

Estas palabras eran también apoyadas por su hermana Patricia, que es la séptima, nacida el 1989; y Flor, la decimotercera, nacida el año 1996. Y es que la familia cuenta con hasta 16 hermanos con una relación conflictiva entre ellos que siempre ha sido noticia.

A estas declaraciones tenemos que agregar esta semana las de María Bellido Durán -integrante de 4HBD, que agrupa a las otras cuatro hermanas-, quien mostraba su disgusto ante el estreno de la serie. "Me horroriza y ofende gravemente saber que hay personas que están creyendo que una serie ficticia sobre el terror psicológico y el maltrato a menores está representando mi biografía o la de mi familia", comenzaba señalando en Twitter.

"Os aseguro que no es así y mancilla mi honor y el de mis queridos padres y hermanos, que no tenemos nada que ver con los personajes perturbados de esta serie y la repugnante trama que se han inventado", concluía María. La polémica está servida con una ficción que muchos ya han destacado como una de las mejores de 2023 y que promete seguir causando grandes debates en las redes sociales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.