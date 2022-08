'La casa del dragón' episodio 2: la decisión de Viserys Targaryen y el futuro de un reino en juego

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LA CASA DEL DRAGÓN' 1x02]

Después de la presentación de sus personajes y de la trama principal en su más que notable episodio piloto, La casa del dragón inicia el desarrollo de nuevos conflictos en Poniente siguiendo los acontecimientos narrados en Fuego y sangre, de George R.R. Martin.

La serie de HBO Max ya es un éxito en nuestro país y en todo el mundo con más de 20 millones de espectadores que ahora tienen que esperar pacientemente semana tras semana a que se estrene un nuevo episodio de la ficción.

El segundo de ellos ya está aquí, y viene cargadito: nuevas alianzas de poder entre diferentes casas, traiciones, proposiciones de matrimonio, desafíos, dudas... y escenas de debate “civilizado”, aunque con presagios de guerra. Aquí te dejamos nuestro análisis del segundo episodio de La casa del dragón. CONTIENE SPOILERS.

La corona es vulnerable

El fallecimiento de su hijo heredero recién nacido y de su mujer deja al rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) bajo mínimos, pero rápidamente nuevos frentes se le presentan: la pérdida de parte de su flota por el ataque de los piratas de las Ciudades Libres, la huida y asentamiento de su hermano Daemon (Matt Smith) en Rocadragón (robo de huevo mediante) y la presión por parte de su Consejo para encontrar una nueva esposa con la que perpetuar su linaje.

Frente al primer problema, el monarca tiene claro que no quiere iniciar una guerra que amenace la estabilidad de su reino, al contrario de lo que le aconseja Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), el comandante de su flota. Frente al segundo, la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) tiene algo que decir.

En cuanto al tercero, la Serpiente Marina tiene otra propuesta: aliar las casas Targaryen y Velaryon, las dos únicas de sangre valyria, a través del matrimonio entre Viserys y la joven Laena, hija de Corlys y la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best). Un gesto que fortalecería la corona a ojos de un pueblo que ha visto a un rey elegir a una mujer como heredera por primera vez en su historia.

El rey teme por la estabilidad de su reino y ve muchos peligros acechando, pero no siente poder reemplazar a su mujer tan pronto. Es entonces cuando se sincera con su hija en la primera íntima conversación que vemos entre ellos, en la que Considine y Alcock vuelven a hacer gala de sus excelentes dotes interpretativas.

Paddy Considine y Milly Alcock en 'La casa del dragón' Cinemanía

Primeras alianzas de poder

A los ya citados Viserys Targaryen y Corlys Velaryon, quienes intentan entenderse en diversos temas, se unen Rhaenyra y Rhaenys, “La reina que nunca fue”. Ambas mantienen un encuentro en el que la veterana advierte a la heredera que su futuro Trono de Hierro no es en absoluto algo seguro, ya que su padre podría engendrar nuevos aspirantes que intentarán arrebatarle la corona. Efectivamente, Rhaenys. Aquí está precisamente el meollo clave de La casa del dragón. Solo que la joven princesa aún no lo sabe…

No queda claro si Rhaenys apoyará o no a Rhaenyra, pero sí que se ve reflejada en ella y en lo imposible que es cambiar “el orden de las cosas”. Un orden que el desafiante Daemon está saltándose continuamente, ahora robando un huevo de dragón y anunciando su casamiento con la prostituta Mysaria (Sonoya Mizuno) en Rocadragón. El príncipe está desatado desde que sabe que no será rey y parece que solo la legítima heredera y ese extraño amor que puede palparse entre ellos es capaz de pararle los pies.

Y sí. Sin duda una de las mejores escenas del episodio es esta poderosa entrada de Rhaenyra en Rocadragón al más puro estilo Daenerys a lomos de su dragona Syrax, en la que la princesa demuestra otra vez su fuerte carácter. Unas imágenes llenas de belleza y que demuestran una vez más como la producción ha trabajado y reforzado sus efectos especiales desde Juego de tronos.

Los dragones Caraxes y Syrax en 'La casa del dragón' Cinemanía

No olvidemos la última escena en la que Daemon y Corlys tienen una reunión secreta en la que deciden ir por su cuenta a la guerra contra las Ciudades Libres. Guerra que, aunque supone una traición al rey por su negativa a acudir, quieren aprovechar para demostrar su valía y su honor como individuos a ojos del líder y del pueblo.

La decisión de Viserys

Si algo nos mantiene en vilo todo el segundo episodio de La Casa del Dragón es qué decidirá hacer Viserys respecto a su matrimonio. El rey intenta acercarse a la joven Laena Valeryon siguiendo la mayoría de los consejos que se le ofrecen, pero finalmente hace caso a su corazón y elige a la joven Alicent Hightower (Emily Carey) como futura esposa para enorme alegría de su Mano, Otto Hightower (Rhys Ifans), quien ya veía su estrategia truncada.

Emily Carey y Rhys Ifans en 'La casa del dragón' Cinemanía

Recordemos que Alicent había estado acudiendo con regularidad a los aposentos del monarca y, aunque fuera por orden de su padre, parece que sus intenciones son buenas… Aunque explícale tú esto a Rhaenyra, quien ahora verá como su mejor amiga se convierte también en su madrastra.

La casa del dragón sigue su camino y se dice que el universo GOT está recuperando la valía que lo caracterizó en sus inicios después de la decepción del público con su última temporada. Aunque todavía no ha mostrado ninguna escena especialmente conmovedora o una de sus famosas y grandes batallas de acción, es verdad que la serie suele guardarse este tipo de capítulos para más adelante. ¿Qué veremos en el 1x03? Te lo contamos la semana que viene.