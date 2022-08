'La casa del dragón': ¿Quién es Fuegoensueño y por qué es tan importante?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x02]

Ahora sí: Bienvenidos a Poniente. Tras un primer episodio introductorio, en su segunda capítulo La casa del dragón ha detonado las trifulcas dinásticas que encumbraron a su predecesora, Juego de tronos. Despedíamos el piloto con el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) nombrando como su heredera a su primogénita, Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), y a su hermano Daemon Targaryen (Matt Smith) marchándose a Rocadragón.

En el episodio de esta semana, el sanguinario Targaryen reaparece tras haber robado un huevo de dragón. Viserys es informado en el Consejo que su hermano ha robado el preciado huevo para que acompañe al hijo que va a tener con su nueva esposa, Mysaria (Sonoya Mizuno), tal y como manda la tradición de la familia.

El rubio no se ha llevado cualquier huevo; ha optado por uno de los de Fuegoensueño, que no es otro que el que la princesa Rhaenyra había elegido para la cuna del príncipe Baelon. Otto Hightower (Rhys Ifans), la Mano del Rey, acompañado por la Guardia Real, se presenta en Rocadragón dispuesto a recuperar el huevo, pero es finalmente Rhaenyra la que consigue que su tío se lo devuelva, evitando una masacre.

El huevo de la discordia

¿De dónde sale Fuegoensueño? Conocida como Dreamfyre en inglés, se trata de uno de los dragones más antiguos mencionados en la serie. Aunque de momento la ficción no ha aclarado si sigue con vida, los libros nos dan algunas pistas sobre su posible paradero.

Conviene señalar que se trata de una dragona a la que aún no habíamos visto en pantalla, pero que se mencionaba en la historia corta El Príncipe Canalla (como se titula el episodio de esta semana) que más tarde se incluyó en Fuego y sangre, novela de George R. R. Martin en la que se basa la serie.

Según la descripción que se hace en las páginas, es una dragona esbelta, de escamas y alas azuladas, y marcas plateadas. Nacida durante el reinado de Aegon el Conquistador, es uno de los ejemplares más antiguos de su especie y perteneció inicialmente a la princesa Rhaena Targaryen.

Aunque las aventuras de Rhaena y Fuegoensueño en Fuego y sangre son previas a los acontecimientos que trata La casa del dragón, es probable que pronto conozcamos a la dragona. Tal y como recoge We Got This Covered, basándonos en los libros, esta debería estar en Pozo Dragón, en Desembarco del Rey, durante la trama.

Además, en las páginas también es la dragona de Helaena Targaryen (Phia Saban), segunda hija del rey Viserys en su matrimonio con Alicent Hightower (Olivia Cooke) y a la que pronto veremos en Poniente.

¿Tiene Fuegoensueño algo que ver con Daenerys?

Según recoge Screen Rant, es posible que Fuegoensueño pusiera también los huevos de dragón de Daenerys (Emilia Clarke). Como decíamos, esta dragona pertenecía a Rhaena Targaryen y, en los libros, su amante Elissa Farman robó tres huevos antes de partir a Essos, donde pudo vendérselos a un Señor de los Mares.

Los tres huevos de Daenerys en Juego de tronos procedían de Asshai, donde habría llegado Elissa. Así, no sería descabellado que sean los de Fuegoensueño, aunque de momento se trata de puras especulaciones. ¿Confirmará La casa del dragón esta procedencia de los huevos de dragón de Daenerys? Estaremos atentos.

