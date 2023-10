Los 11 mejores episodios de 'Futurama' que resumen todas sus temporadas en emisión

Ya desde su mediático estreno un 28 de marzo de 1999, Futurama ha tenido que vivir siempre a la sombra de su hermana mayor Los Simpson. Su historia de continuadas cancelaciones y regresos inesperados ha acabado provocando incluso que haya dos métodos completamente distintos de contabilizar los episodios del programa. Está aquel que afirma que ahora mismo lleva once temporadas en emisión (el usado por Disney+, sin ir más lejos) y el que, por el contrario, observa que nos encontramos a mediados de una octava temporada de producción (el preferido por los guionistas, el usado en todos los DVDs oficiales y también el que podemos encontrar en Wikipedia).

Es decir, que sus seguidores están más que acostumbrados a sus confusas idas y venidas. Y, sin embargo, había cierto aire de desconfianza cuando saltó la noticia a principios de febrero de 2022 de que el servicio de suscripción Hulu había pedido veinte episodios más de la mítica serie a emitir entre 2023 y 2024 (temporadas 11 y 12 para unos, octava temporada para otros) con todo el equipo original de vuelta.

¿El motivo? Pues que el anterior final “definitivo”, el episodio Mientras tanto estrenado el 4 de septiembre de 2013, era el broche de oro perfecto. No es que Futurama fuese primeriza a la hora de continuar más allá de lo que en un primer momento se hubiese pensado como final de serie, pero algo había cambiado esta vez. La sensación general era que, al contrario que en sus anteriores regresos triunfales, esta vez Futurama tenía que dar motivos de peso para regresar de la tumba.

Volver a empezar en el siglo XXXI... una vez más

¿Y los ha dado? Pues, con los diez episodios firmados para 2023 ya sobre la mesa, la verdad es… que no, no especialmente. Y no es que el nivel haya bajado particularmente respecto a lo visto en sus últimas andanzas entre 2010 y 2013 en Comedy Central, pero está claro que el equipo liderado por Matt Groening y David X. Cohen ha regresado para darnos más de lo mismo. Lo cual, aunque pueda resultar algo decepcionante, tampoco está mal.

Con poco nuevo que decir sobre sus propios personajes, Futurama se ha centrado más bien en atar algún que otro cabo suelto que se hubiese quedado por ahí en el pasado (Amy y Kif ya están preparados por fin para ser padres, los parásitos del cuerpo de Fry ahora están dentro de Mordisquitos…) y en comentar algún tema de la actualidad de la década pasada desde su propia perspectiva (hemos tenido un episodio sobre las plataformas de streaming, un episodio sobre criptomonedas, un episodio sobre Amazon, un episodio sobre el coronavirus y hasta un episodio sobre la cultura de la cancelación). El siglo XXXI ha regresado con pocas sorpresas y la búsqueda más bien de ser una zona de confort en el mar de la Era del Contenido.

Futurama ha vuelto, en definitiva, con el objetivo que siempre tuvo muy en el fondo de su ser: dejar atrás esa faceta de supuesta “serie de culto” y convertirse en otro programa eterno como Los Simpson… mientras la gente siga interesada en verlo, claro. Es pronto para saber cómo les saldrá la jugada, aunque las audiencias de este verano en Hulu parecen prometedoras y todo.

Los once mejores episodios de 'Futurama' desde 1999 hasta 2023

Por el momento, desde Cinemanía hemos decidido homenajear su (tercer) renacimiento triunfal seleccionando nuestros once capítulos favoritos. Para darle algo de emoción, hay una norma que cumplir: seleccionar uno por cada una de las temporadas que se encuentran disponibles en Disney+. Vamos a ello.

'Piloto espacial 3000' ('Space Pilot 3000'), 1T

Dar con la tecla en un episodio piloto es muy complicado, y más cuando se trata de una serie de comedia. El humor de la sitcom suele verse beneficiado por el conocimiento previo de las idiosincrasias de sus personajes, y los guionistas a menudo tienen que ir descubriéndolos con el rodaje del texto casi a la vez que los espectadores. Por otra parte, la premisa inicial de Futurama es tan potente y divertida que consigue que el primer capítulo de todos sea, a la vez, una de sus mejores obras.

Philip J. Fry es un veinteañero fracasado de finales del siglo XX, malviviendo con su sueldo de repartidor a domicilio rodeado por un jefe que le odia y una novia que le desprecia. Pero entonces, en la Nochevieja de 1999, cae por accidente dentro de una cámara criogenizadora y no despierta hasta que han pasado mil años. Allí, conocerá a la cíclope Leela y al robot doblador Bender mientras intenta escapar de un destino distópico que parece obligatorio en la sociedad del futuro. Puede que Leela y Bender todavía tuviesen que mejorar como personajes propios, pero la primera odisea de Fry en los últimos coletazos del siglo XXX nunca dejará de ser la más emocionante.

'Cómo Hermes requisó su ilusión' ('How Hermes Requisitioned His Groove Back'), 2T

Cuando Bill Odenkirk (sí, es el hermano del mismísimo Saul Goodman) entró como guionista de Futurama para su segunda temporada, los veteranos del lugar le tenían guardada una curiosa novatada. Su primer capítulo iba a tener que estar protagonizado ni más ni menos que por el burócrata y gestor Hermes, el personaje de Planet Express menos interesante y llamativo hasta entonces.

El resultado es excepcional, dando con un relato relativamente costumbrista para la media del programa pero lleno de todas formas de gags magníficos en el que la empresa de mensajería tiene que apañárselas sin el férreo control de Hermes, hasta que deciden coger el toro por los cuernos y hacer que vuelva. La excursión a la sede de Burocracia Central, un paraíso de la alienación kafkiana con toques de la Brazil de Terry Gilliam, acaba con un número musical a ritmo de reggae.

Hermes obtuvo un gran protagonismo en este episodio de la segunda temporada. Futurama

'Parásitos perdidos' ('Parasites Lost'), 3T

Aunque la posible relación romántica entre Fry y Leela siempre había estado sobre la mesa, no fue hasta este capítulo que se pudo tomar en serio como algo a tener en cuenta. Fry se come en una gasolinera un sándwich de huevo en mal estado y su organismo se ve infestado de lombrices... que, irónicamente, empiezan a mejorar su cuerpo por dentro asqueadas por el estado en el que se lo encuentran. Esto hace a Fry mejorar no solo física y mentalmente, sino también como persona; y lleva a Leela a empezar a verle como algo más que un compañero de trabajo patoso.

Lo que sucede después es una aventura romántica llena de ideas de ciencia ficción absolutamente geniales. Aunque Fry está encantado con esta nueva situación, no puede evitar pensar que Leela se ha enamorado de las lombrices y no del verdadero Fry. En uno de los primeros grandes finales emotivos de la serie, Fry deja atrás de forma activa todas sus mejoras artificiales con un propósito... llegar a ser algún día por sus propios medios el hombre que su amiga se merece a su lado.

Este episodio es una divertida aventura en el interior de Fry. Futurama

'Bien está lo que está Roswell' ('Roswell That Ends Well'), 4T

A lo largo de toda su historia, Futurama ha conseguido hacerse con el Emmy a mejor programa animado del año en dos ocasiones. Además, con probablemente dos de los capítulos más redondos que jamás hayan firmado. Este es el primero de ellos, una aventura de viajes en el tiempo que lleva a la nave de Planet Express al Nuevo México de 1947, a Zoidberg a convertirse en el extraterrestre supuestamente preso en la famosa Área 51 y a Fry a crear una de las paradojas temporales más incestuosas de la televisión cuando descubre horrorizado que es su propio abuelo.

Prácticamente todo funciona en esta media hora de televisión, con unos personajes en un absoluto estado de gracia tras más de cincuenta episodios en emisión; además de una historia ambiciosa llena de giros originales y buenos chistes. Aunque la serie hasta ese momento se había negado a tocar los viajes en el tiempo, la travesía por el desierto de Roswell demostró que era un terreno demasiado rico como para ignorarlo.

'La picadura' ('The Sting'), 5T

En los primeros siete minutos de este capítulo, Fry muere atravesado por el aguijón de una abeja espacial gigante intentando salvar a Leela. Luego, vemos su funeral y todo. Como es presumible ya que después de este queda más de media serie, al final del mismo Fry sigue vivo. ¿Pero cómo? Eso es lo que se pregunta durante semanas una Leela que cree estar alejándose de la propia realidad.

Poco después del velatorio, una Leela adicta a la miel de abeja espacial empieza a sentir que el difunto se comunica desde el más allá, quizás incluso desde otro punto del espacio-tiempo. Intentando demostrar a sus compañeros de la Planet Express que no se ha vuelto loca por el luto, Leela comienza un viaje de autodestrucción intentando descubrir qué ha ocurrido en realidad con su querido Fry.

La originalidad de 'Futurama' se fue superando conforme avanzaba la serie. Futurama

'El gran golpe de Bender' ('Bender's Big Score'), 6T

Vale, este no es un solo episodio sino cuatro. Pero es que el primer regreso de Futurama tras ser cancelada por Fox en 2003 tuvo lugar entre 2007 y 2009 a través de cuatro irregulares películas exclusivas para formato físico que luego fueron divididas en dieciséis episodios para el canal Comedy Central. La primera de ellas no solo es la mejor con bastante diferencia, sino que es una de las mejores historias que ha contado Futurama nunca.

Cuando unos hackers del espacio exterior se hacen con el control de Planet Express y usan un Bender pirateado como servil esclavo que les robe grandes tesoros de la Historia a través del tiempo, Fry decide volver a la Nochevieja de 1999 para recuperar su vida viendo cómo Leela se ha enamorado de otro hombre más maduro que él. Lo que pasa a continuación es una serie de malentendidos y paradojas temporales tan confusas como divertidas, que llevan a reescribir la historia de la serie en el camino hasta un giro final que no por previsible es menos brillante.

El primer regreso de 'Futurama' centra su atención en Bender. Futurama

'El difunto Philip J. Fry' ('The Late Philip'), 7T

Cuando Futurama volvió a los episodios de algo más de veinte minutos en Comedy Central durante el verano de 2010, tardó un poco en encontrarse a sí misma. Por suerte, para mediados de esa tanda ya nos regaló el que quizás es uno de los episodios más populares y recordados de toda la serie. Aunque está convencido de que esta vez no va a llegar tarde a su cita con Leela, Fry se ve obligado en el trabajo a probar con el profesor Farnsworth y Bender una máquina del tiempo que solo es capaz de ir hacia delante... haciendo que Fry llegue millones de años tarde a la cena.

Puede parecer que esta lista está llena de capítulos que juegan con el espacio y el tiempo en vez de aventuras más corrientes, pero es que realmente es en estas historias donde Futurama muestra todo su músculo creativo. ¿Cómo volverán Fry, Bender y Farnsworth a su presente en una máquina que solo puede ir en el tiempo en una dirección? Puede que haya que darse más de una vuelta.

Fry vuelve a meter la pata en este episodio tan recordado por los fans. Futurama

'Möbius Dick' ('Möbius Dick'), 8T

Para el verano de 2011, Futurama ya había contado gran parte del pasado de Fry en el siglo XX. Así que optó por mostrarnos en dos episodios diferentes algo que no nos había enseñado todavía: el origen de la empresa Planet Express, con Farnsworth y Zoidberg como nexo al presente que conocemos. De estos dos relatos, este es el mejor por ser un magnífico y ambicioso episodio de Leela que ahonda en su carácter obsesivo y violento cuando decide dar caza a una ballena blanca gigante espacial que viaja en cuatro dimensiones, la misma que mató a la tripulación original.

Como también pasa en Los Simpson con Marge, resulta a menudo desgraciadamente escaso encontrar un gran episodio de Leela que no esté relacionado con su relación con Fry. Sin embargo, Möbius Dick lo consigue convirtiéndola sencillamente en lo que siempre fue: la capitana de una nave espacial dentro de una misión de puro pulp.

'Futurama' también tiene referencias a la cultura popular. Futurama

'La monda con pan' (Fun on a Bun'), 9T

Si alguna de las últimas películas de Futurama que salieron entre 2008 y 2009 pecaban por no parecer dar para justificar una duración de largometraje, en este capítulo pasa todo lo contrario. Durante veinte minutos, no paran de pasar cosas que de por sí mismas darían para un episodio solo. Fry y Leela discuten en un Oktoberfest por sus diferentes puntos de vista, Fry es convertido accidentalmente en salchicha por Bender (o eso cree él), Leela decide hacerse un ¡Olvídate de mí! para no recordar al amor de su vida, Fry aparece congelado en una tribu de neandertales subterráneos sin ninguna noción de su vida previa y se convierte rápidamente en el líder de una batalla campal a muerte pasado contra futuro donde su rival directa es Leela.

Lo que hace que esta locura funcione es que en todo momento y en cada decisión argumental podemos seguir el hilo conductor catalizador de la discusión inicial entre Fry y Leela: sus diferentes puntos de vista hacen que se distancien completamente una vez han olvidado quién es el otro, pero a la vez no tienen más remedio que estar destinados a encontrarse de nuevo.

La relación de Fry y Leela se aborda de diferentes maneras a lo largo de la serie. Futurama

'Mientras tanto' ('Meanwhile'), 10T

El tercer final de Futurama siempre será para muchos fans el definitivo y más redondo. Fry va a pedirle matrimonio a Leela y, para que todo salga bien, le roba un experimento al profesor que resetea el universo diez segundos antes de que se pulse el botón para poder probar la pedida una y otra vez hasta que salga perfecto. Pero, como Fry es Fry, acaba liándola y provocando que el universo al completo se quede paralizado para siempre sin posibilidad de arreglo... excepto por Fry y Leela.

Lo que queda de capítulo es una exploración melancólica de toda una vida de la pareja en solitario siendo los únicos seres vivos con conciencia de todo el planeta. Envejeciendo juntos pero en desoladora soledad, Fry y Leela entienden todo lo que son el uno para el otro. Si la relación entre ambos siempre fue uno de los puntos clave del corazón de la serie, Mientras tanto daba el broche de oro que todos los fieles seguidores llevaban años esperando... ¿o quizás no?

'Hasta abajo' ('All the Way Down'), 11T

Si antes hemos dicho del último regreso de Futurama que nos ha negado conceptos puros de la clásica ciencia-ficción que la caracterizaba, tenemos dos excepciones: el navideño de viajes en el tiempo Sé lo que hicisteis en las próximas Navidades, y este. El episodio final de la tanda de 2023 nos vuelve a ofrecer la Futurama espesamente científica y llena de encanto y cariño por lo desconocido que recordábamos, mientras profundiza con soltura en conceptos de gran escala.

Una buena mañana, el profesor Farnsworth llega con la alegría de haber conseguido crear un simulación perfecta de todo el universo conocido. Esto inicia un debate entre Amy y él (al que suma el respeto de la tripulación) acerca de si acaso no sería posible que nuestra realidad fuese una simulación creada por una entidad superior, una amparada en limitaciones de software como la velocidad de la luz o la mecánica cuántica. Bender, no pudiendo soportar no saber si es real o no, decide ayudar a las criaturitas que ha creado el profesor a descubrir la verdad. La última secuencia de todas nos recuerda perfectamente, y por fin, todo lo que solo nos puede ofrecer Futurama. Esperemos que en 2024 veamos mucho más de eso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.