Final explicado de 'Fallout': así termina la primera temporada de la serie más radiactiva de Prime Video

En estos momentos, tanto el dúo de Jonathan Nolan y Lisa Joy como los mandamases de Prime Video pueden frotarse las manos de satisfacción. La serie de Fallout se ha ganado los aprecios tanto de los fans de los videojuegos originales como del público en general, superando el mal fario que suele acompañar a las adaptaciones de videojuegos.

Pero la guerra nunca cambia... y las series tampoco: tras el estreno simultáneo de los ocho capítulos del show, sus diferentes líneas argumentales han resuelto algunos interrogantes al precio de abrir unos cuantos más, incluyendo referencias a una de las entregas mejor recibidas del original. Interrogantes que se resolverán en una hipotética segunda temporada, si las mutarachas lo permiten.

A fin de aclarar este sindiós postapocalíptico, a continuación te ofrecemos el final explicado de 'Fallout', diseccionado por categorías. Ojo, porque nuestro análisis contendrá SPOILERS.

¿Cuál es la verdad sobre el padre de Lucy?

Si la desaparición del supervisor McLean (Kyle McLachlan) fue la razón por la que Lucy (Ella Purnell) abandonó el Refugio 33 y se aventuró en el Yermo, el reencuentro entre la heroína y su padre supone la revelación de algunas de las verdades más tétricas de la serie.

Según descubrimos, McLean no es un superviviente más, sino un empleado de Vault-Tec (la empresa constructora de los refugios) que ha pasado dos siglos en animación suspendida junto a otros ejecutivos dentro del misterioso Refugio 31. Algo que responde a un plan de la corporación para controlar el mundo después de una guerra nuclear provocada por ella misma.

Los flashbacks sobre el pasado del Necrófago (Walton Goggins) explican que la directiva de Vault-Tec no solo aspiraba a forrarse a costa del pánico a la guerra nuclear. Aliada con otras multinacionales, provocó el apocalipsis mediante un ataque de falsa bandera, y usó los refugios como experimentos de ingeniería social, destinados a crear una sociedad de supervivientes totalmente a su servicio.

¿Quién destruyó Shady Sands?

Lo anterior, sin embargo, no era suficiente para considerar a McLean como el personaje más malvado de la serie: el padre de Lucy también es el responsable de la devastación atómica que cayó sobre Shady Sands, la ciudad desde la cual la República de Nueva California aspiraba a reconstruir la civilización. Y todo por un motivo tan humano, y tan perverso, como los celos.

Resulta que Rose, la madre de Lucy y Norman (Moisés Arias), huyó del Refugio 33 junto a sus hijos y se instaló en Shady Sands junto a Lee Moldaver (Sarita Choudhury) tras descubrir que la vida en el Yermo era posible. Constatando que Nueva California podía ser un estorbo para la resurrección de Vault-Tec, el supervisor secuestró a los niños y destruyó la ciudad mediante un ataque nuclear.

Esto no solo hizo que Moldaver jurara venganza contra el Refugio 33 tras ver a Rose convertida en una necrófaga, sino que también dejó huérfano a Maximus (Aaron Moten), quien fue adoptado por la Hermandad del Acero. Poniendo en marcha, de esta manera, la suma de acontecimientos que ha determinado el argumento de Fallout.

¿Por qué todo el mundo quería la cabeza de Wilzig?

Los flashbacks sobre el mundo anterior a la guerra no solo revelan que Moldaver era una activista decidida a acabar con Vault-Tec y sus manejos: también nos cuentan que ella inventó un generador basado en la fusión fría. Una fuente de energía gratuita e ilimitada que, en el presente postnuclear, podría llevar la paz al Yermo.

¿Cómo cayó el milagroso dispositivo en manos del Enclave? No lo sabemos. Lo que sí hemos visto es que Siggi Wilzig (Michael Emerson) desertó de esa siniestra organización, se implantó el generador en el cuello y trató de llevárselo a Moldaver hasta que las circunstancias le obligaron a suicidarse mediante una píldora de cianuro (¡con sabor a plátano!), dejando a Lucy con el marrón de transportar su cabeza.

El encuentro entre Lucy y Moldaver podría haber sido el punto final de esta historia... pero en el Yermo no existen los finales felices. La Hermandad del Acero asalta la base de Nueva California en el observatorio de Griffith Park, acabando con cualquier posibilidad de un acuerdo entre las facciones.

¿A dónde se dirigen los personajes?

Las consecuencias de la última batalla no podrían ser más siniestras: Moldaver está muerta, la Hermandad del Acero ha destruido los restos de Nueva California y un Maximus recién armado caballero tras la batalla ha descubierto que la facción a la que ha dedicado toda su vida es tan brutal y corrupta como las demás.

Asimismo, Lucy abandona a un Maximus inconsciente tras la batalla, acompañando al Necrófago en otro viaje en busca de su padre. Solo que, si la heroína abandonó el Refugio 33 con el fin de rescatar al supervisor McLean de sus enemigos, ahora se propone acabar con él de una vez por todas. Siempre que el pistolero mutante y ella no se maten el uno al otro por el camino, claro.

En cuanto al propio McLean, le hemos visto abandonar Griffith Park con la servoarmadura de Maximus... y, según descubrimos en el último plano de la temporada, el destino de su viaje es New Vegas. Una ciudad que los fans de la saga conocen gracias al spin-off Fallout: New Vegas (2010) y en cuyos contornos han pululado desde la brutal Legión de César hasta el siniestro Mr. House. La pesadilla atómica no ha hecho más que empezar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.