¿Habrá segunda temporada de 'Fallout'? Todo lo que sabemos sobre la adaptación de los videojuegos postnucleares

Fallout llegó a Prime Video España con el estreno simultáneo de sus ocho episodios este 11 de abril. La decisión no es del todo comprendida por muchos suscriptores de la plataforma, ya que otras grandes producciones como Los anillos de poder tuvieron una emisión semanal. Pero aunque la estrategia haya sido diferente, la adaptación de los videojuegos postnucleares es candidata a dar mucho de lo que hablar este 2024.

Es una serie protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins. Interpretan a distintos personajes que tratan de sobrevivir en un mundo postapocalíptico arrasado por una gran guerra en la que se empleó armamento atómico hasta el punto de casi extinguir la vida en el planeta. Lo que queda 200 años después es una sociedad hostil y dividida, con gente que vive oculta en grandes refugios y poblaciones que sobreviven en la superficie regidas por las leyes de una supervivencia extrema.

¿Fallout tendrá segunda temporada? Es una pregunta muy común ahora que la primera ha llegado a Prime Video. Al ser una historia basada en la franquicia de videojuegos, las posibilidades son infinitas debido a la gran cantidad de material. Es un motivo para incitar al optimismo, pero hay más razones.

La Comisión de Cine de California anunció que destinará 152 millones de dólares en incentivos fiscales para favorecer el desarrollo de producciones en el territorio californiano. En esta lista está Fallout, que recibirá un crédito fiscal de 25 millones. Esta inyección financiera podría ayudar a que los ejecutivos den el paso para autorizar la producción de la segunda temporada.

El showrunner Graham Wagner afirmó para Collider que él y Geneva Robertson-Dworet ya están trabajando para hacer nuevos capítulos, pero deben esperar a recibir luz verde para ello. Parece que los dirigentes de Prime Video también ven con buenos ojos la posibilidad de continuar con la trama, pero esperarán a medir la recepción de la audiencia y determinar si las condiciones para grabar una segunda temporada son las más adecuadas.

En resumen, todavía no se ha confirmado la renovación de Fallout, pero parece algo casi seguro. La serie ha tenido buena crítica y sus posibilidades creativas son muy variadas, así que podríamos pensar que continuará. Por supuesto, todavía no se puede hablar de fecha de estreno, pero no sería descabellado indicar que llegaría a finales de 2025 o principios de 2026.

