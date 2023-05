¿Ha encontrado 'Fear the Walking Dead' la cura definitiva para el virus zombie?

La emisión del episodio 8x02 de Fear the Walking Dead ha impactado con el aparente descubrimiento de una cura para el virus zombie. El spin-off de The Walking Dead, que se despedirá estos días de los espectadores después de 8 años en emisión, recoge unas palabras de June (Jenna Elfman) que podrían ser claves en el futuro de esta franquicia.

El truco para frenar el desastre de los muertos vivientes de AMC podría encontrarse en la radiación, como demuestran ahora las consecuencias de la bomba nuclear que Teddy (John Glover) lanzó en Texas (EE UU) en la séptima temporada.

Este suceso ayudaba a descubrir que la utilización de una cierta cantidad de radiación podría parar la infección, pero que, paralelamente, también provoca consecuencias indeseadas en cantidades descontroladas. "Detuvo la infección, pero la cantidad de radiación que recibió empeoró las cosas", pronunciaba June. ¿Podría ser la radioterapia una solución a los problemas de los supervivientes?

Amputaciones y hongos, los trucos contra los zombies

En el pasado, la franquicia especulaba con otras técnicas para poder detener la expansión de los muertos. En la serie original, algunos supervivientes infectados sobrevivían después de amputar una extremidad afectada, como demostraban casos como los de Aaron o Hershel. Esto teniendo en cuenta que la mordedura se produjera en una zona no vital para poder hacer un corte limpio.

De hecho, en los cómics esta táctica para frenar el virus letal era la causante de que Rick llegara hasta el final de las páginas, después de que este tuviera que cortarse la mano tras sufrir una mordedura. Una trama que la serie adaptaba de una manera sustancialmente diferente.

En The Walking Dead: World Beyond, el segundo spin-off de The Walking Dead, los científicos de la República Cívico Militar también experimentaban con el uso de hongos para una descomposición rápida de los zombies, provocando que dejaran de ser una amenaza.

Esta investigación podría ser abordada con mayor profundidad en las siguientes series que ampliarán esta franquicia. Una vinculación especialmente hilarante después de ver cómo precisamente un hongo, más concretamente el Cordyceps, era responsable del desastre apocalíptico en la serie The Last of Us.

Por su parte, los rumores apuntan a que el spin-off de Daryl Dixon podría abordar en su viaje a Europa el origen del virus, pese a que Robert Kirkman nunca ha estado interesando en abordar por qué se produjo, mientras que la serie Rick y Michonne podría acercarnos a su encuentro con la Republica Cívica Militar y la búsqueda definitiva de un antídoto. ¿Estamos a punto de conocer todo la verdad detrás de los zombies de The Walking Dead?

