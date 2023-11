Así ha cambiado Inés, la hija rebelde de los Alcántara en las temporadas de ‘Cuéntame’

Hay pocas familias más relacionadas entre sí que los Arnold y los Alcántara. Kevin, sus padres y sus dos hermanos protagonizaban Aquellos maravillosos años, fantástica serie que servía como retrospectiva suburbial de la América de Vietnam y el Watergate. Por su parte, Carlos, sus padres y sus dos hermanos (con el tiempo, tendrá uno más), era el autorretrato de una España viciada en la que empezaban a filtrarse ya los vientos del cambio democrático.

Ambas producciones toman, como año de partida, el 1968. Los paralelismos no son simple casualidad: Cuéntame cómo pasó ha utilizado como modelo la ficción de ABC. Como Kevin, la voz en off del Carlos adulto da comienzo y final, en algunos casos, a los episodios de la serie; y, como Kevin, Carlos tiene un padre en el que se alterna la ternura y la hurañía y una amiga que, inevitablemente, acaba siendo su novia, aunque no de forma indefinida. Su hermano Toni no se parece en nada, eso sí, a Wayne (afortunadamente para Toni); pero sí su hermana Inés, prácticamente un remedo de Karen Arnold.

Olivia d'Abo en 'Aquellos maravillosos años' e Irene Visedo en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

En Cuéntame cómo pasó, Inés Alcántara ha sido interpretada por dos actrices: Irene Visedo se hizo cargo del personaje desde el comienzo de la serie hasta 2007, cuando la abandonó y fue sustituida por Pilar Punzano; que, a su vez, le cedió el testigo de nuevo a Visedo en 2016. La vida de Inés tampoco está exenta de cambios y, a falta de saber qué tal le fue en 2001, te la contamos.

La niña de papá

Los favoritos en los Alcántara no son difíciles de rastrear. Para Mercedes, su predilecto es Toni, mientras que las abuelas Herminia y Pura sentían devoción por Carlos. Aunque un porcentaje nada desdeñable de su tiempo en pantalla lo pasa discutiendo con su padre, Inés es la favorita de Antonio Alcántara, con quien comparte un carácter voluble, un egoísmo en ocasiones destructivo y una perenne sensación de que el mundo no los comprende.

Los Alcántara, en el primer episodio de 'Cuéntame' Cinemanía

Inés tenía una ventaja frente a sus hermanos: fue la primera en nacer. Aunque vino al mundo en Sagrillas, el pueblo de los Alcántara, ha pasado la mayor parte de su vida en Madrid. Allí, trabaja en una peluquería junto a su mejor amiga, Pili (Lluvia Rojo), y a las órdenes de una envidiable jefa, Nieves (Rosario Pardo).

A lo largo de la serie, Inés se ha casado tres veces y ha tenido varios novios, incluyendo una novia en la temporada 21. En los primeros episodios, el personaje de Visedo ya insinúa esta tendencia al romper con su novio, que desea casarse con ella, porque Inés aún quiere “vivir un poco”. Y vaya si vivió.

La familia Alcántara, en el primer episodio de la serie Cinemanía

Dos hombres para Inés

Los dos hombres que más peso han tenido en la vida de Inés no guardaban mucha relación entre sí: uno, Mike (William Miller), era un inglés con ínfulas de cantante (aunque cantar, lo que se dice cantar, sólo entonaba Sunny de Bobby Hebb), atractivo, devoto del hipismo y con el que Antonio Alcántara simpatizaba lo justo como para referirse a él como “el my darling”. Con Mike, Inés acabará casándose en los noventa, tras un inesperado reencuentro.

El otro hombre era Eugenio (Pere Ponce), un sacerdote intelectual y progresista (lo que se llamaba comúnmente como un “cura rojo”), respetado por todo su barrio, con el que Toni comparte ideario y Antonio, jarras de vino en el bar de Tinín.

Irene Visedo y Pere Ponce en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Obviamente, la relación amistosa de Antonio y Eugenio no se ve beneficiada por la noticia de que el sacerdote está dispuesto a colgar el hábito para casarse con su hija, aunque con los años el patriarca de los Alcántara reconocerá en más de una ocasión que Eugenio había sido su yerno favorito. Y eso que la competencia era feroz. Eugenio e Inés estuvieron casados tres años y tuvieron un hijo, Oriol, que vivió con su padre hasta que el ex cura murió en un accidente de tráfico.

Drogas y bambalinas

Inés siempre quiso ser actriz y, aunque sus inicios fueron desalentadores, acabó garantizándose un puesto entre la clase media del gremio. Por ejemplo, trabajó para Fernando Colomo (al que interpreta el propio director) y se negó desnudarse en pantalla. Colomo le respondió que la última actriz con la que había colaborado no le hizo ascos a una escena de sexo e Inés pronunció la frase más freudiana de la serie: “Es que yo en ese caso tampoco habría puesto trabas porque su escena era con Imanol Arias, que está muy bueno”.

Pilar Punzano y Ricardo Gómez en 'Cuéntame'. RTVE

El teatro, donde Inés empezó a foguearse, la arrastró a la cárcel durante un breve tiempo, al creerla las autoridades asociadas a la ETA. La noche madrileña hizo el resto: los conocidos de la actriz comienzan a coquetear con la heroína y ella los sigue hasta que, con el fallecimiento de uno de sus amigos, Inés descubre que se ha metido en un verdadero problema. Después de enclaustrarse en su casa de Sagrillas para desintoxicarse, y como muchos intérpretes del cine quinqui, Inés, al recuperarse, empieza a hacer películas en las que da vida a mujeres que atraviesan una situación como la que ella acaba de sortear.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.