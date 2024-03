La interpretación más extrema de Emma Stone no ha sido premiada (pero eso podría cambiar pronto)

Emma Stone lo hace todo bien. La actriz acaba de alzarse con su segundo y merecidísimo Oscar (el primero le llegó en 2017 con La ciudad de las estrellas-La La Land) gracias a su papel protagonista en Pobres criaturas, la película de Yorgos Lanthimos sobre el viaje iniciático y de maduración de una mujer.

En su discurso, Stone agradecía al director, con quien ya colaboró en La favorita (2018), que le hubiera confiado a Bella Baxter, uno de sus trabajos más sobresalientes. Pobres criaturas formula una fábula frankensteiniana sobre la libertad femenina y la actriz es el centro de todo, transformándose de forma sublime con sus movimientos y su vocabulario de niña a mujer.

Pese a que ella misma ha asegurado que Bella es su personaje favorito, hay otro que pronto podría darle un nuevo galardón, un rol fascinante e impactante que ya puedes disfrutar en streaming.

Si has celebrado el Oscar de Emma por Pobres criaturas y estás deseando reencontrarte con ella en pantalla, sin tener que esperar al estreno de Kinds of Kindness (en la que repite con Lanthimos), echa un vistazo a su actuación más extrema en SkyShowtime.

'The Curse', la serie por la que Emma Stone merece otro premio

Emma Stone y Nathan Fielder en 'The Curse' Cinemanía

"No se parece a nada que haya visto antes en televisión. Hay muy pocas series de las que uno pueda decir que no tienen precedentes". Así se ha referido Christopher Nolan a The Curse, otra apuesta original e inclasificable del creador Nathan Fielder (Los ensayos) que se puede disfrutar en SkyShowtime.

Fielder, demás de poner todo su humor incómodo y surrealista en el guion de la ficción, coprotagoniza la serie junto a Emma Stone y Benny Safdie (Diamantes en bruto, Good Time).

La trama sigue las desventuras de una pareja (Stone y Fielder) que trata de crear viviendas ecofriendly en un pueblo de Nuevo México. La intromisión de un productor de reality shows (Safdie), los esfuerzos para concebir un hijo y una suma de ambigüedades éticas sobre su trabajo convencerá al matrimonio de que es víctima de una maldición.

Producida por A24 y Showtime, la serie se estrenó en EE UU en noviembre de 2023, pero en España tuvimos que esperar hasta enero para verla. Si te ha sorprendido no encontrarla entre las nominadas en los Premios Emmy celebrados en enero, se debe a que la 75ª edición debía haberse celebrado en septiembre de 2023, premiando las ficciones de los meses previos.

Así, The Curse puede optar a los Emmy en su 76ª edición, prevista para el 15 de septiembre. Será durante esta ceremonia cuando se reconozcan las mejores apuestas televisivas estrenadas entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Cabe destacar que la interpretación de Stone en esta producción ya le valió la nominación a los Globos de Oro este año, pero finalmente Sarah Snook (Succession) le arrebató la estatuilla.

Snook no competirá en septiembre en los Emmy ya que su papel ha sido reconocido en la anterior edición de los galardones, la que ha tenido lugar en enero. Siendo así, en septiembre Stone podría alzarse con un nuevo premio y cerrar así un año que no ha podido comenzar mejor.

