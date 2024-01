La serie que tiene a Christopher Nolan enamorado y te volará la cabeza: "No he visto nada igual en televisión"

Ahora que le llueven los aplausos y las nominaciones, a Christopher Nolan también le queda tiempo para elogiar el trabajo de sus colegas. Sin ir más lejos, acaba de venirse muy arriba recomendando una de las series más interesantes de la actualidad, realizada por un equipo creativo de los que quitan el hipo.

Hablamos de The Curse, el show creado por Nathan Fielder (Los ensayos), que protagoniza la serie junto a Emma Stone, y Benny Safdie, el cincuenta por ciento (junto a su hermano Josh, que participa como productor ejecutivo) del tándem que nos dio Diamantes en bruto y Good Time.

El hecho de que Safdie haya participado como actor en Oppenheimer puede tener que ver en este entusiasmo, pero en la serie hay mucho más. ¿Qué opina Nolan de 'The Curse' y qué la convierte en algo tan especial?

"Te lleva a un espacio alucinante"

Ejerciendo como moderador en un panel The Curse (vía Variety), Nolan no escatimó las alabanzas. "Enhorabuena por este show increíble que no se parece a nada que haya visto antes en TV", comenzó el cineasta inglés. "Hay muy pocas series de las que uno pueda decir que no tienen precedentes".

De hecho, Nolan comparó a la serie de Safdie y Fielder con hitos mayúsculos en la TV 'de autor': "Tienes que acudir a cosas como Twin Peaks, El prisionero o El detective cantante, de [el guionista] Dennis Potter o cosas así". "Te lleva a un espacio alucinante y no puedo esperar a ver el clímax", añadió.

The Curse sigue las desventuras de una pareja (Stone y Fielder) que trata de crear viviendas ecofriendly en un pueblo de Nuevo México. La intromisión de un productor de reality shows (Safdie), los esfuerzos para concebir un hijo y una suma de ambigüedades éticas sobre su trabajo convencerá al matrimonio de que es víctima de una maldición.

