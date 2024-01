A Christopher Nolan no le gusta que vayas al baño durante el rodaje (aunque "entiende que tienes que hacerlo")

El respeto que todo Hollywood siente por Christopher Nolan se da más que supuesto. De hecho es muy posible que este año la Academia se postre ante la excelencia de Oppenheimer y le conceda múltiples Oscar (conoceremos oficialmente las nominaciones mañana mismo), luego de que su biopic del padre de la bomba atómica haya sido unánimemente aclamado en conjunto a tener una taquilla espléndida. Nolan, de ascendencia británica, se ha labrado ese respeto no solo en base a grandes películas, sino a una forma de trabajar muy específica.

De Oppenheimer ha trascendido que el rodaje fue rapidísimo y el presupuesto bastante más escueto de lo que parece, lo que refrenda esa admiración de la industria cuando blockbusters que cuestan más de 300 millones de dólares se estrellan en taquilla (en 2023 tuvimos bastantes de estos). Vanity Fair acaba de reunir a tres intérpretes de la película, y les ha propuesto trazar una historia oral de Oppenheimer donde por supuesto han desfilado anécdotas muy jugosas sobre el desarrollo.

Una de ellas: que los actores tienen un grupo de WhatsApp llamado “Oppenhomies” (“Oppencolegas”) donde no está incluido Nolan. Y no por nada, sino porque el director de Memento no es fan de los teléfonos móviles; ni siquiera tiene uno. “Si me cruzo con Christopher Nolan, tiro mi teléfono”, admite Downey Jr., que es el que más detalles divertidos tenía que contar sobre su relación con Nolan. El actor de Iron Man, de hecho, es el gran favorito de Oppenheimer a los premios: ya ha conseguido un Globo de Oro a Mejor actor secundario y es prácticamente seguro que repetirá nominación al Oscar.

Downey Jr. estuvo charlando con el protagonista Cillian Murphy y con Emily Blunt. Como estadounidense entre británicos, no dudó en hacer bromas y exageraciones con contundentes puntos de verdad: describe la experiencia de rodar Oppenheimer como “un reto espartano” donde escaseaban los “recursos humanos”. Pero no lo dice en plan negativo.

Simplemente es que Nolan no tolera las pérdidas de tiempo; en ese sentido Downey Jr. dice que la leyenda de que el director no permite las sillas en el set (costumbre que habría engrosado Bradley Cooper rodando Maestro) es 100% real. Incluso tiene pegas aún más rocambolescas.

A Nolan tampoco le gustaría mucho “que vayas al baño, pero entiende que tienes que hacerlo”, explica Downey Jr. Cuenta que una vez le preguntó al director cuándo solía ir él, y Nolan respondió que “a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde”. Exclusivamente. A lo que Blunt replicó “¡pero si está todo el día bebiendo té!”. Downey Jr. sintetiza que Nolan “no le pediría nada a nadie que él no estuviera dispuesto a hacer al 1000%”.

“La forma de trabajar de Chris Nolan no es para los débiles de corazón, pero es genial porque terminas sabiendo de lo que eres capaz cuando has trabajado con él”, prosigue el actor, que no disimula lo mucho que ha disfrutado pese a las dificultades. “Sin faltar al respeto al resto de cineastas, creo que todo el mundo quiere trabajar con Nolan porque siempre, después de hacerlo con él, el siguiente rodaje es un poco bajón”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.