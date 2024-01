"Oh, mierda": Rob Lowe felicita a Bradley Cooper por su Globo de Oro creyendo que habla con Robert Downey Jr.

En la actual carrera hacia los Oscar se ha instalado la narrativa de que Bradley Cooper se está esforzando demasiado por ganar premios. Lo que, directamente, implica que no debería ganarlos y que vaya cosechando entre el público una mezcla de antipatía y burla que solo se incrementa si el actor y director de Maestro empieza a irse de vacío en las grandes convocatorias. Es justamente lo que pasó en la reciente gala de los Globos de Oro, donde Cooper aspiraba a ganar por su biopic de Leonard Bernstein las distinciones de Mejor película dramática, Mejor actriz de drama, Mejor actor de drama y Mejor dirección.

Es decir, que Cooper podría haber ganado directamente dos estatuillas, pero Maestro se fue de vacío a la espera de ver cómo le tratan los Oscar (que la semana que viene desvelarán nominaciones). Lo peor es que no se ha tratado de una derrota sin más: ha habido un detalle que lo ha hecho todo más humillante para Cooper, y que el actor Rob Lowe explicó recientemente cuando le invitaron al programa de Jimmy Kimmel. Ahí Lowe contó algo que seguramente le hará mucha gracia a los detractores de la voz de Rocket en Guardianes de la galaxia: al poco de ser los Globos de Oro le envió un mensaje por error.

Lowe quería felicitar a Robert Downey Jr. por su victoria, ganando el Globo de Oro a Mejor actor de reparto en Oppenheimer. El problema es que se equivocó con el destinatario del mensaje y se lo envió a Cooper: el mismo que había perdido el premio a Mejor actor de drama por culpa de Cillian Murphy y la mencionada Oppenheimer. “Downey hizo un discurso de agradecimiento increíble en los Globos de Oro y estaba muy emocionado por él, así que le envié un mensaje de texto, ‘Me alegro de que hayas ganado’. ‘Es el discurso de agradecimiento más bonito que he oído en mucho tiempo. Te lo mereces’. Lo envié y luego me di cuenta, ‘Oh mierda, acabo de enviarle eso a Bradley Cooper’”, contó Lowe.

Lowe había “introducido los números equivocados con los nombres equivocados”. Acto seguido le envió otro mensaje: “Le dije ‘no, no, lo decía por Robert Downey Jr.’. ¡Y eso lo empeoró! ¡Hice que el tipo se sintiera peor! Fue horrible”. Kimmel comentó entonces que es posible anular el envío de mensajes por teléfono móvil, a lo que Lowe respondió que “eso no lo sabía, ahora ya lo sé”. Pero ahí no terminó todo: Lowe envió un tercer mensaje con la esperanza de contactar por fin con Downey Jr… y se equivocó de nuevo. Por suerte Cooper, habiendo asimilado la derrota, pareció tomárselo bastante bien.

“Me dijo literalmente ‘no pasa nada, me gusta vivir a través de estos errores”. Esperemos que a Cooper le vaya algo mejor en los Oscar y así pueda olvidar esta hilarante confusión.

