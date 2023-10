Vuelve ‘Doctor Who': los especiales del 60 aniversario con David Tennant ya tienen fecha de estreno en Disney+

Los viajes en el tiempo pueden ocasionar dolor de cabeza y frustración. La longeva Doctor Who, que emitió su primer episodio en 1963, se tomó unas largas vacaciones en 1989 y regresó a la vida en 2005, sigue adelante con un nuevo doctor, el décimo cuarto. O no tan nuevo, ya que quien lo interpreta es David Tennant. Cuando el escocés dejó la serie en 2010, fue sustituido por Matt Smith, a quien a su vez suplió Peter Capaldi, que dio paso a Jodie Whittaker, aunque las aventuras de esta no están disponibles en España.

Los capítulos protagonizados por la primera Doctora Who no están disponibles en nuestro país, lo que obligará a los amantes de la Tardis a dar una zancada temporal desde la época de Capaldi hasta el regreso de Tennant. Este sí llegará a España, gracias al acuerdo entre la BBC y Disney Plus+. Pero, ¿cuándo?

Jodie Whittaker en 'Doctor Who'. BBC

Fecha de estreno de los especiales de 'Doctor Who'

Para celebrar el sesenta cumpleaños de Doctor Who, esta serie estrenará tres especiales, titulados La bestia estelar, disponible a partir del 25 de noviembre en Disney Plus+; La salvaje lejanía azul a partir del 2 de diciembre; y La risa, del 9 de diciembre en adelante.

Reparto de los especiales

Junto a David Tennant, estarán Yasmin Finney, Neil Patrick Harris, Jacqueline King y Ncuti Gatwa, responsable de coger el testigo como Doctor Who número 15. Como ya ocurrió con Jodie Whittaker, este relevo tendrá algo de revolucionario, ya que Gatwa será el primer Doctor Who negro de la saga.

