El regreso de David Tennant a 'Doctor Who' deja pasmado al público: "¿Qué demonios está pasando aquí?"

En el finale de la temporada 13 de Doctor Who, los espectadores exclamaron "¿Qué?" a coro con David Tennant cuando le vieron aparecer de entre los restos regenerados de Jodie Whittaker. Porque, si bien es normal que la serie británica reúna a distintos intérpretes de su héroe en ocasiones especiales, esta es la primera vez que un Doctor de tiempos pasados sucede a una de sus descendientes.

El tráiler de la temporada 14 acentúa aún más este mosqueo, con Tennant como un Doctor sumido en plena crisis de identidad, el regreso al show de su amiga Donna Noble (Catherine Tate) y a Neil Patrick Harris como villano. Para colmo, también aparece Ncuti Gatwa: el actor, conocido por su rol en Sex Education, interpretará oficialmente al nuevo Doctor, pero de momento solo puede hacerse eco del sentir popular: "¿Va a explicarme alguien qué demonios está pasando aquí?".

Lo que está pasando es, a grandes rasgos, que Russell T. Davies ha vuelto a la ciudad. El creador de Queer As Folk y Years and Years, que regeneró Doctor Who en 2005 hasta llevarla a sus actuales cotas de popularidad internacional, vuelve a tomar los mandos de la TARDIS prometiendo adrenalina a chorros para los fans.

"Si pensabas que la aparición de David Tennant era un shock, tenemos muchas más sorpresas en camino", promete un Davies que anuncia "¡misterio, horror, robots, marionetas, peligro y diversión!". Es decir, lo que todo 'whovian' le pide al show de sus amores.

La nueva temporada de Doctor Who se estrenará en Reino Unido en noviembre de 2023: "Os daremos un año para que especuléis, y después la liaremos parda", remacha Davies. Esperemos que sus promesas estén a la altura de la serie que es mayor por dentro que por fuera.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.