David Tennant y Catherine Tate vuelven a ‘Doctor Who’ por el 60 aniversario

El pasado domingo supimos que Ncuti Gatwa, llegado de Sex Education, iba a sustituir a Jodie Whittaker como el nuevo Doctor Who. Es el primer actor negro en tomar este icónico papel, y su fichaje ha coincidido con un momento de euforia en el fandom entre la celebración del inminente 60 aniversario de la serie británica y el regreso de Russell T. Davies como showrunner de la próxima temporada. Davies, que luego de Doctor Who triunfó con Years and Years o It’s a sin, suele ser considerado como el artífice de la moderna época de esplendor de la serie de BBC, quedando a los mandos a partir de 2005 y trayendo sus episodios más memorables. De ahí que su vuelta tenga a los whovians tan excitados.

Pero aún hay más motivos para el entusiasmo. 60 años es una efeméride impresionante, de ahí que los responsables quieran celebrarla con un homenaje a la andadura de la serie, que complementará el debut de Gatwa paralelamente a la marcha de Whittaker. Además, según revela IndieWire, esta próxima temporada (a emitirse en BBC en algún punto de 2023) va a contar con los regresos de dos intérpretes muy queridos por el fandom: David Tennant y Catherine Tate. Tennant fue el décimo Doctor, interpretándolo entre 2005 y 2010 y entre Christopher Eccleston y Matt Smith, mientras que Tate fue su acompañante Donna Noble a lo largo de 2008. Se desconoce en qué términos regresarán ambos personajes a la serie, pero Davies no puede ser más feliz de anunciarlo.

“Parece imposible. Primero anunciamos un nuevo Doctor y luego un viejo Doctor junto a la maravillosa Donna, ¿qué demonios está pasando? Quizá sea una historia inédita. O un mundo paralelo. O un sueño, o un truco, o un flashback. Lo único que puedo confirmar es que va a ser espectacular, ya que dos de nuestras mayores estrellas se reúnen para la batalla de su vida”, declara el guionista, sin detallar en cuántos episodios aparecerían Tennant y Tate. Davies ya dijo que iba a haber más sorpresas con respecto al 60 aniversario cuando anunció que Gatwa era el nuevo Doctor. “Es un honor trabajar con él, no puedo esperar a empezar”, dijo.

“Estoy seguro de que te mueres por saber más, pero por ahora vamos a dejarlo así, con el maravilloso final de Jodie aún por llegar. Os prometo que 2023 será espectacular”.

