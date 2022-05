Ncuti Gatwa (‘Sex Education’) será el nuevo Doctor Who

Este año Jodie Whittaker ha abandonado Doctor Who, en paralelo a que Chris Chibnall haya hecho lo propio como showrunner. Coincidía con el 60 aniversario de la serie de BBC, y era de esperar que en algún punto el conglomerado británico diera con un sustituto para Whittaker. En el caso de Chibnall sabemos quién va a ser, y es algo que tiene a los whovians revolucionarios: luego de encabezar Doctor Who entre 2005 y 2010 consolidándolo como el fenómeno cultural que es hoy, Russell T. Davies vuelve como showrunner en la próxima temporada. Lo hace luego de que su caché haya crecido a partir de Years & Years o It’s a sin.

El sustituto de Whittaker debía, pues, estar a la altura del fichaje de Davies, y todo apunta a que ha sido así: BBC acaba de anunciar que la decimocuarta versión del Doctor estará interpretada por Ncuti Gatwa, siendo además el primer actor negro que lo hace. El rostro de Gatwa es muy conocido gracias a su presencia en la serie de Netflix Sex Education, donde encarna a Eric, el mejor amigo de Otis (Asa Butterfield). Por su retrato de Eric, Gatwa ha ganado un BAFTA, y ahora que ha confirmado su protagonismo en Doctor Who nos topamos con la duda de si seguirá al frente de Sex Education, cuya tercera temporada se estrenó en septiembre del año pasado. Tenemos el precedente de Nicole Ashley, que abandonó esta misma serie para incorporarse al elenco de Los Bridgerton.

Mientras se aclara la incógnita, Gawa ya ha hablado del honor que supone encarnar al piloto de la Tardis: “No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Esta serie significa mucho para todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis talentosos predecesores ha manejado esa responsabilidad y privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo”. El actor ha destacado lo mucho que le alegra debutar paralelamente al regreso de Davies como guionista: “Russell T. Davies es casi tan emblemático como el propio Doctor y trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, inteligente y peligrosa”.

“A diferencia del Doctor puede que solo tenga un corazón, pero se lo voy a dar todo a esta serie”. El propio Davies también ha celebrado el fichaje de Gawa: “Ncuti nos deslumbró, se apoderó del Doctor y se hizo con las llaves de la Tardis en cuestión de segundos”. Como lo ha hecho Charlotte Moore, directora de contenidos de la BBC: “Es un actor sorprendente e intrépido cuyo talento y energía llevará a Doctor Who a vivir aventuras extraordinarias bajo la nueva era de Russell T. Davies”. La BBC aún no ha anunciado cuándo llegarán los nuevos episodios de Doctor Who encabezados por Gawa, pero se espera que ocurra en algún punto de 2023.

