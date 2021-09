Russell T. Davies vuelve como guionista a ‘Doctor Who’ trece años después de su marcha

Doctor Who llevaba sin emitirse 16 años cuando Russell T. Davies se hizo con las riendas en 2005, introduciendo a Christopher Eccleston y David Tennant como nuevos doctores. Fue gracias a Davies, por ello, que la ficción pudo modernizarse y reforzarse como el fenómeno cultural que sigue siendo hoy, sin que perdiera el impacto mediático con el cambio de actores protagonistas y de showrunners. Luego de que la etapa de Davies diera pie además a un par de spin-offs (The Sarah Jane Adventures y Torchwood), este fue sustituido por Steven Moffat en 2009, que a su vez le daría el relevo a Chris Chibnall coincidiendo con el fichaje de Jodie Whittaker como nueva protagonista. Recientemente supimos que estos dos últimos abandonarían Doctor Who a lo largo de 2022.

Chibnall y Whittaker se despedirán con una última temporada de seis episodios y tres especiales, que a su vez coincidirán con los primeros festejos del 60 aniversario de la serie (BBC la estrenó en 1963). En el marco de esta celebración histórica los fans han encontrado un buen motivo para alegrarse pese a la marcha de showrunner y estrella, pues The Hollywood Reporter se hace eco del regreso de Davies como guionista principal, a trece años de su marcha. Una vuelta impactante no solo por la responsabilidad de Davies en el relanzamiento de la serie, sino también por todo el currículum que tiene a sus espaldas al margen de Doctor Who: ha estado involucrado en formatos tan aclamados como Queer as Folk, Years & Years o la más reciente It’s a sin.

El interés de Davies por explorar temáticas LGTBQ+ se mantendrá sin duda de cara al futuro de Doctor Who, aunque nadie ha especificado cuánto durará este retorno: si se reducirá a unos cuantos especiales a cuenta del aniversario, o se hará cargo de toda una nueva etapa estilo lo que ya hizo él mismo en 2005. El propio Davies no ha sido muy revelador a este respecto, prefiriendo mostrarse prudente: “Estoy más que emocionado de volver a mi serie favorita, pero estamos viajando en el tiempo demasiado rápido: hay toda una serie del brillante Doctor de Jodie Whittaker para disfrutar con mi amigo y héroe Chris Chibnall: por ahora sigo siendo un espectador”.

Está en manos de Davies, ahora, buscar un sustituto para Whittaker que pueda incorporarse a la franquicia a partir de 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.