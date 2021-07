‘Doctor Who’ se queda sin protagonista y sin showrunner: Jodie Whittaker y Chris Chibnall abandonan la serie

Al parecer ese era el plan. Chris Chibnall tomó el relevo de Steven Moffat como showrunner de Doctor Who en 2017, y decidió hacer historia en la longeva serie de BBC al fichar a una mujer como decimotercer doctor. La elegida fue Jodie Whittaker, que ha encabezado el reparto de la aclamada ficción durante tres temporadas, topándose con la pandemia de por medio. Habiéndose sobrepuesto a las inevitables quejas por el cambio de género del personaje, Whittaker iba a reaparecer en la temporada 13 de Doctor Who, que hace pocos días mostró tráiler. Pues bien, según recoge The Hollywood Reporter esta será su última temporada, tanto para ella como para el showrunner que la apadrinó.

Whittaker y Chibnall abandonarán Doctor Who en 2022, despidiéndose del show de BBC a través de tres especiales que se emitirán el año que viene, concluyendo con un gran “especial blockbuster épico” que se enmarcará en la celebración del centenario de la cadena. En los últimos meses ya se habían dejado caer rumores de que Whittaker se marcharía de la serie, aunque lo de Chibnall sí ha sido una sorpresa, y aparentemente se ajusta a un acuerdo al que llegó en su momento con la actriz. “Jodie y yo hicimos un pacto de ‘tres temporadas y se acabó’. Así que ha terminado nuestro turno y vamos a devolver las llaves de la TARDIS”, declara el guionista.

“Liderar este equipo excepcional ha sido una diversión creativa sin parangón y uno de los grandes gozos de mi carrera. Terminar nuestra era en la serie con un especial adicional luego de que la pandemia desafiase nuestros planes de producción es un agradable bonus”, prosigue, para a continuación dedicarle unas palabras muy elogiosas a Whittaker. “Jodie ha sobrepasado todas nuestras expectativas, y ha llevado la carga de ser el primer Doctor femenino con estilo, fuerza, calidez, generosidad y humor. Ha capturado la imaginación del público y continuará inspirando a la lo largo del mundo (...) No puedo imaginarme trabajar con un doctor más inspirador, ¡así que no lo haré!”.

La actriz, por su parte, se muestra muy agradecida por el apoyo de Chibnall. “No puedo agradecer lo suficiente a Chris por encomendarme estas historias increíbles. Sabíamos que queríamos surfear la ola y pasar el relevo juntos. Así que aquí estamos, a pocas semanas de dejar el mejor trabajo que he tenido nunca. No creo que pueda expresar todo lo que el papel ha significado para mí. Siempre llevará al Doctor y las cosas que me ha enseñado conmigo”. Marcharse tras tres temporadas no es algo excepcional en la serie, pues predecesores de Whittaker como David Tennant o Matt Smith hicieron lo mismo.

La decimotercera temporada de Doctor Who constará de seis episodios además de los especiales referidos. Por el momento, no hay pistas de quiénes serán los sucesores de Whittaker y Chibnall.

